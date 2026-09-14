Diber Cambindo guía al León a la victoria 2-0 ante San Luis

León necesitaba una chispa y Diber Cambindo decidió encenderla. Cuando el partido parecía caminar inevitablemente hacia un empate sin goles, el delantero colombiano apareció dos veces en el momento justo para darle a La Fiera una victoria de 2-0 sobre Atlético de San Luis.

Durante 45 minutos, el encuentro tuvo más paciencia que emociones. Los dos equipos se estudiaron, esperaron el error del rival y fueron incapaces de encontrar una jugada que cambiara el rumbo. El cero parecía cómodo para ambos, pero León regresó del vestidor con otra intención.

Fue que apareció su amuleto. En los primeros minutos de la segunda mitad, un tiro de esquina terminó con un cabezazo picado dentro del área. El balón quedó suelto y Cambindo, prácticamente en el suelo, alcanzó a conectar para mandarlo al fondo de la portería. No fue una definición elegante, pero sí una de delantero letal: León finalmente había encontrado la llave para abrir el partido.

San Luis tuvo que adelantar líneas en busca del empate y dejó espacios que La Fiera supo aprovechar. En la recta final, Fernando Beltrán filtró un extraordinario pase al espacio y Cambindo volvió a aparecer.

El colombiano recibió en carrera, perdió el equilibrio, pero no la determinación. Antes de caer, acomodó el cuerpo y sacó un zurdazo que terminó por sentenciar la noche. Dos goles, dos apariciones oportunas y tres puntos para León.

La victoria permite a los Esmeraldas colocarse momentáneamente en la sexta posición y mantener vivo el objetivo de mejorar su lugar en la tabla. Su siguiente reto será Querétaro en la jornada 9.

Para Atlético de San Luis, en cambio, la urgencia crece. El equipo continúa en la parte baja de la clasificación y buscará reaccionar frente a Necaxa.