La autoridad investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio, que lleva José Manuel Haro, inició una investigación de oficio ante la sospecha que hay prácticas en contra de la competencia en la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola.

Esta indagatoria, que podría llevar hasta dos años, de acuerdo con los términos legales, deberá determinar si los miembros de la FMF cometen o no acciones en contra de la competencia en detrimento de los consumidores de un mercado que tiene más de 250 mil aficionados semanales y un valor superior a los 52 mil millones de pesos.

Será el pleno de la CNA, presidido por Andrea Marván, la que imponga una sanción que podría implicar hasta 10% de los ingresos y, lo más importante, que se detengan las prácticas nocivas en este mercado relevante.

En el tamaño del mercado se debe considerar no únicamente el valor de las franquicias, tanto de la primera división como las que se encuentran en la llamada liga de expansión; la caída en los ingresos y salarios de tanto de los equipos y jugadores que están en la llamada liga de expansión, así como el impacto económico que se tiene en toda la cadena, que incluye derechos de transmisión, venta de boletos, mercadería y demás bienes relacionados con el juego.

El asunto va mucho más allá de cuestionar el ascenso y descenso de los equipos a la primera división de la Liga MX. De hecho, el corazón de la investigación no tiene que ver con determinaciones deportivas o de organización del negocio, sino con las prácticas que se realizan en el mercado del futbol profesional.

No parece que la resolución de la autoridad investigadora de la CNA lleve todo el tiempo, puesto que hay señales de que tienen un trabajo muy adelantado.

REMATE VICTIMIZADO

Octavio Romero recurrió a la vieja práctica de hacerse la víctima de una campaña en su contra para no decir la verdad sobre su patrimonio. En la explicación que intentó dice que no tiene vehículo porque el Infonavit le asigna uno o varios, y que no tiene presupuesto para joyas ni obras de arte, pero sí tiene dinero para comprarse varias viviendas.

Peor aún, dijo que en su declaración se le “olvidó” quitarle tres ceros a ciertos bienes de su declaración patrimonial. No es creíble que el director de la inmobiliaria más grande de América Latina, la petrolera del Estado mexicano y quien manejó las financias de la capital del país con Andrés Manuel López Obrador haya tenido un descuido de ese tipo.

La otra posibilidad es que la transparencia no le importe o que actuó con cinismo para ocultar el tamaño de sus bienes. Su paso en el Infonavit está marcado por las malas prácticas que hicieron mucho más complicada la situación de Pemex, dirigida hoy por Juan Carlos Carpio.

Dice que no había presentado su declaración en el Infonavit, puesto que hay un acuerdo que lo autoriza. Lo que no dice es que esa decisión se tomó bajo su gestión; es decir, él fue quien propició que se hiciera más opaca la operación de la cartera vencida. Vale la pena precisarlo porque dijo que su salario era como el de un subsecretario. Habría que recordarle a Romero que el Infonavit es un organismo tripartito en el que trabajadores y patrones aportan los fondos.

La cartera vencida está creciendo en la inmobiliaria ante el silencio de los representantes patronales y de trabajadores, quienes fueron capturados por el gobierno a pesar de que, al menos formalmente, se trata de un organismo tripartito. Los problemas con los proveedores están incrementándose, como lo hizo en Pemex.

REMATE NECESARIO

Los elevados precios internacionales de los combustibles obligarán a la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, a utilizar recursos presupuestales para apoyar a los consumidores.

El panorama internacional se está volviendo particularmente complejo, no sólo por los ataques de Estados Unidos en contra de Irán, sino por la situación de la economía de Estados Unidos que hoy tiene muy elevada inflación, superior de la registrada en México por el Inegi, que preside Graciela Márquez, así como la necesidad de que la Fed, encabezada por Kevin Warsh, de incrementar la tasa de interés.

REMATE CARGADO

Cuando oiga o lea a periodistas y hasta influencers financieros decir que el T-MEC estará ratificado entre México y Estados Unidos en los próximos días, recuerde que el primero que lo dijo fue el Padre del Análisis Superior.

Sin embargo, todos están subidos a la moda del embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, de decir que ellos saben cuándo se va a firmar este acuerdo porque hacen creer que han sido parte fundamental de una negociación que han llevado desde la Secretaría de Economía Marcelo Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez.