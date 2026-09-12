Mucho ruido y cero goles; Rayados y Tigres dividen puntos en el Clásico Regio 143

Víctor Manuel Vucetich volvió al Gigante de Acero, ahora como entrenador de Tigres, y se convirtió en el protagonista del Clásico Regio 143, que terminó 0-0 ante Rayados. Los abucheos de la afición local acompañaron al técnico durante el encuentro.

El regreso del técnico al inmueble donde anteriormente dirigió al Monterrey marcó el ambiente de un partido en el que la rivalidad también se trasladó a las tribunas. En la cancha, sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió encontrar el gol que inclinara el resultado.

Las referencias al descenso de Tigres en 1996 aparecieron en el Gigante de Acero. Angel Hernandez/Mexsport

Vucetich se lleva los reflectores

Antes del silbatazo inicial, la presencia de Vucetich ya había generado reacción entre los seguidores de Monterrey. En las inmediaciones del estadio aparecieron billetes con el rostro del entrenador y mensajes como “traidor” y “rey migas”, además de referencias al descenso que tuvo con Tigres en 1996.

La presión continuó dentro del Gigante de Acero. Cuando el sonido local anunció a Vucetich junto con la alineación de Tigres, los abucheos se escucharon al unísono desde las gradas del estadio mundialista.

Billetes con el rostro de Vucetich hechos por la afición de Rayados. Angel Hernandez/Mexsport

Rayados tuvo el gol de la victoria

La oportunidad más clara llegó en el tiempo de compensación. Orbelin Pineda tomó la pelota y disparó desde fuera del área. Nahuel Guzmán consiguió detener el remate, pero dejó un rebote que mantuvo abierta la posibilidad para Monterrey.

Uroš Đurđević encontró la pelota, aunque se dejó caer al césped al sentir la presencia del arquero de Tigres. El balón todavía quedó disponible para Erick Aguirre, quien cedió nuevamente para Pineda.

El mediocampista remató, pero la defensa de Tigres consiguió alejar el peligro a unos metros de la línea de gol y evitó la caída de su portería. La acción terminó siendo una de las últimas oportunidades de Rayados para romper el empate.

La jugada tampoco provocó una revisión del videobiraje. El árbitro central López Peñuelas consideró que Đurđević se dejó caer al sentir la presencia de Nahuel Guzmán y mantuvo su decisión sin acudir al VAR.

El Clásico Regio 143 terminó así sin goles. Ambos equipos presionaron durante el encuentro, pero ninguno logró concretar una jugada que marcara la diferencia y el marcador se mantuvo en cero hasta el final.