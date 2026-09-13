Liga MX: ¿Qué partidos quedan pendientes después de la Jornada 8?

La Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX terminará este lunes con el partido entre León y el Atlético de San Luis. Una vez disputado ese encuentro, todavía quedarán tres partidos pendientes de la Jornada 7, los cuales fueron reprogramados debido a la participación de equipos mexicanos en la Leagues Cup.

Toluca, León y Rayados son los clubes que todavía tienen compromisos correspondientes a esa fecha por disputar. León ya recuperó su encuentro pendientes, luego de enfrentarse a Pumas el pasado jueves 10 de septiembre, partido que terminó con victoria de los universitarios por 3-1.

Los tres encuentros restantes tienen fechas establecidas y se disputarán entre septiembre y noviembre, por lo que la tabla general todavía tendrá modificaciones conforme se completen esos compromisos.

Pumas venció 3-1 a León en su partido pendiente. Mexsport

¿Cuándo se juegan los partidos pendientes de la Jornada 7?

El primero será el Puebla contra Toluca, programado para este martes 15 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. El resultado podría tener un impacto directo en la parte alta de la clasificación, debido a la posición que ocupa actualmente el conjunto mexiquense.

El siguiente partido pendiente será América contra Tijuana, que se disputará el 28 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

El calendario de pendientes terminará el 14 de noviembre con el encuentro entre Querétaro y Rayados. El duelo se jugará a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora y será el último de los tres partidos que permanecen sin disputarse de la Jornada 7.

Toluca será el primer equipo en jugar su partido pendiente. Mexsport

Chivas mantiene el liderato, pero Toluca puede alcanzarlo

A falta de esos tres compromisos, el Club Deportivo Guadalajara ocupa el primer lugar de la tabla general con 17 puntos. El equipo rojiblanco registra cinco victorias, dos empates y una derrota, y llegó a esa posición después de vencer 3-0 a Pumas.

Toluca y América aparecen en segundo y tercer lugar, respectivamente, ambos con 16 puntos y un partido pendiente. Por esta razón, el conjunto mexiquense tendrá la posibilidad de superar a Guadalajara si consigue sumar los puntos necesarios en su partido contra Puebla.

La pelea por las siguientes posiciones también puede modificarse con los encuentros pendientes. Querétaro, Tijuana y Puebla tienen 13 puntos cada uno y se encuentran entre los lugares cinco y siete de la clasificación.

Para estos tres equipos, los partidos que todavía deben disputar representan una oportunidad para sumar unidades y modificar su posición en la tabla. Puebla será el primero en hacerlo cuando reciba a Toluca este martes.

Con estos encuentros todavía por disputarse, el Apertura 2026 se acerca a la mitad de su calendario con movimientos pendientes tanto en la parte alta como en las posiciones que rodean la zona de clasificación.