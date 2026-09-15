La segunda investigación antimonopolio al futbol mexicano

La primera investigación arrojó como resultado una multa de 177.6 millones de pesos a 17 equipos del futbol mexicano. Fue en la anterior Comisión Federal de Competencia Económica, la Cofece, en año de 2021, cuando se investigó al fútbol mexicano prácticas monopólicas absolutas: los clubes se ponían de acuerdo para imponer topes salariales a las futbolistas de la Liga Femenil. Y también impedirles cambiarse de clubes fácilmente. Eran los famosos “pactos de caballeros”.

EN 2021, 17 DE LOS 18 CLUBES

En esta ocasión, que es la segunda investigación por temas monopólicos, la investigación es mucho más fuerte. La realiza la Comisión Nacional Antimonopolio, sucesora de la Cofece. Y la hace por prácticas monopólicas relativas, donde investigará a clubes cuyo tamaño les permite imponer condiciones a los demás.

En 2021 se sancionó a 17 clubes de los 18 equipos que conforman la Liga BBVA MX.

En 2021 se sancionó al América, al Pachuca, al Cruz Azul, al Mazatlán-Monarcas, a las Chivas del Guadalajara, a Santos Laguna, a Tigres, al Toluca, a los Pumas de la UNAM, a Rayados, al Necaxa, al Atlante, al Tijuana, al Atlas, al León, a los Gallos Blancos del Querétaro y al Puebla.

En aquel entonces la sanción no fue tan fuerte. Fue de 177 millones de pesos, divididos entre los 17 clubes.

AHORA INVESTIGACIÓN PODER DE MERCADO DE CLUBES

En esta ocasión, la investigación iniciada por la Comisión Nacional Antimonopolio podría dejar como multa hasta 10% de los ingresos anuales del club de futbol. Esa multa es más dolorosa.

“La autoridad investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos, y conductas, que podrían constituir prácticas monopólicas relativas”.Aquí es donde se habla que algunos clubes, con gran posición de mercado, que pudieron haber abusado de su poder de mercado y afectar las condiciones de competencia del futbol mexicano.

La Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván, recuerda que en México el futbol es popular y cuenta con un gran mercado:

-México es el segundo país del mundo con más aficionados, movilizando a 250 mil espectadores cada fin de semana.

-La final de la Copa del Mundo 2026 fue vista por 30.5 millones de personas.

-La industria del futbol en México genera más de 52 mil millones de pesos (cifras de 2024) y emplea a 150 mil trabajadores al año.

Así comienza una nueva investigación antimonopolio en el futbol mexicano, esta vez más por el poder de mercado de algunos clubes que imponen condiciones a los demás. y donde la sanción podría ser de hasta 10% de los ingresos anuales del club sancionado, ordenando la corrección o la supresión de la práctica anticompetitiva.

SPACE X EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

La empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, entró a cotizar al Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC, de la Bolsa Mexicana de Valores. Desde México, usted podrá adquirir acciones de la empresa que lanza cohetes y tiene conectividad satelital, como sus famosas antenas Starlink para ofrecer internet donde quiera que se encuentre.

SpaceX será uno de los 3 mil 794 valores listados en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores. El SIC brinda una posibilidad de diversificar la cartera de inversión… desde México. Y si usted es admiradora (a) de Elon Musk, puede invertir en una de sus empresas icónicas desde nuestro país.

OTRA MÁS QUE PAGA AL SAT

Ahora fueron Grupo Mexicano de Desarrollo, GMD, la constructora, y Grupo Bursátil Mexicano, GBM, la casa de bolsa. Por información en Bolsa, se sabe que tuvieron que pagar 1,085 millones de pesos por un adeudo fiscal, que venía desde el 2013. Y lo mismo de otros casos: GMD y GBM lo pelearon en tribunales, y el tema llegó el 28 de agosto a la Suprema Corte de Justicia. La Corte desechó el amparo de las empresas y el adeudo fiscal quedó en firme. No había de otra más que pagarlo.

De esta manera, otra vez, grandes empresas hicieron frente al fisco con poca fortuna, al igual que las demás. El SAT ha ganado casi todos los casos, debido a los cambios en las leyes. Ésta ha sido la historia de varios grandes contribuyentes, desde FEMSA, América Móvil, hasta BBVA, Grupo Modelo, que han tenido que pagar adeudos anteriores.