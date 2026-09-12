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Cruz Azul Vs América EN VIVO: Jornada 8, Apertura 2026 - Liga MX

Cruz Azul y América protagonizan una nueva edición del Clásico Joven desde la cancha del Estadio Banorte; sigue EN VIVO todas las acciones del duelo

Por: Bernardo Ferreira

Cruz Azul y América se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 para una nueva edición del Clásico Joven.
Cruz Azul y América se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 para una nueva edición del Clásico Joven.Especial
Escudo Cruz Azul MxM
CRUZ AZUL
00
AMÉRICA
Escudo del Club América
POR COMENZAR...
-Ya calientan ambos equipos

Los protagonistas se encuentran en la cancha del Estadio tres veces mundialista

-¡Así sale América para el Clásico Joven!

Titulares: Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Isaías Violante, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Henry Martin

Suplentes: Luis Ángel Malagón, Emilio Lara, Cristian Borja, Edwin Cerrillo, Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez, Óscar Perea, Ícaro, Miguel Borja y Alejandro Cárdenas

​​Director Técnico: Guillermo Almada

-¡Este es el XI de Cruz Azul!

Titulares: Kevin Mier, Omar Campos, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez

​Suplentes: Andrés Gudiño, Alan Mozo, Alan Montes, Gonzalo Piovi, Andrés Montaño, Luka Romero, Rodolfo Rotondi, Rogelio González, Christian Ebere y Gabriel Fernández

Director Técnico: Joel Huiqui

-¿Mala entrada en el Estadio Banorte?

La afición dejó miles de boletos disponibles horas antes de que arrancara el Clásico Joven

-Joel Huiqui y Cruz Azul de estreno

El estratega vivirá su primer duelo ante América al frente del conjunto cementero, mientras que La Máquina estrenará su uniforme alternativo

-Luis Enrique Santander

Será el árbitro para este compromiso en el sur de la capital mexicana

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del Clásico Joven!!!

El Estadio Banorte recibe a Cruz Azul y América para la Jornada 8 del Apertura 2026

Cruz Azul y América se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 para una nueva edición del Clásico Joven.
Cruz Azul y América se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 para una nueva edición del Clásico Joven.Especial

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