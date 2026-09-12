Cruz Azul Vs América EN VIVO: Jornada 8, Apertura 2026 - Liga MX
Cruz Azul y América protagonizan una nueva edición del Clásico Joven desde la cancha del Estadio Banorte; sigue EN VIVO todas las acciones del duelo
Los protagonistas se encuentran en la cancha del Estadio tres veces mundialista
Titulares: Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Isaías Violante, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Henry Martin
Suplentes: Luis Ángel Malagón, Emilio Lara, Cristian Borja, Edwin Cerrillo, Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez, Óscar Perea, Ícaro, Miguel Borja y Alejandro Cárdenas
Director Técnico: Guillermo Almada
Titulares: Kevin Mier, Omar Campos, Chiquete Orozco, Willer Ditta, Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez
Suplentes: Andrés Gudiño, Alan Mozo, Alan Montes, Gonzalo Piovi, Andrés Montaño, Luka Romero, Rodolfo Rotondi, Rogelio González, Christian Ebere y Gabriel Fernández
Director Técnico: Joel Huiqui
La afición dejó miles de boletos disponibles horas antes de que arrancara el Clásico Joven
El estratega vivirá su primer duelo ante América al frente del conjunto cementero, mientras que La Máquina estrenará su uniforme alternativo
Será el árbitro para este compromiso en el sur de la capital mexicana
El Estadio Banorte recibe a Cruz Azul y América para la Jornada 8 del Apertura 2026