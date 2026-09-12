Toluca Vs Atlas es suspendido al minuto 68 por tormenta eléctrica

Corría el minuto 68 del partido entre Toluca y Atlas cuando el árbitro Mario Terrazas detuvo el compromiso en el Estadio Nemesio Diez por tormenta eléctrica, por lo que los jugadores, árbitros y aficionados tuvieron que resguardarse debido a la tormenta eléctrica; tras más de media hora de espera, el compromiso se reanudará a las 19:15 horas de la CDMX.

Los Diablos se mantenían ganando el compromiso por marcador de 5-1, sin embargo, la lluvia comenzó a generar estragos en el terreno de juego y, a pesar de que el duelo continuaba ante un terreno de juego que comenzaba a encharcarse, el árbitro Mario Terrazas frenó el compromiso debido a los relámpagos que caían a menos de 6 kilómetros del recinto.

Al momento de la suspensión, no se determinó cuánto tiempo después se reanudará el duelo, por lo que las autoridades se mantendrán en estrecha comunicación para informar qué procederá con los 22 minutos restantes del compromiso entre Toluca y Atlas correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

¿En qué momento se reanudará el Toluca Vs Atlas?

Al momento de la suspensión del compromiso, en la Liga MX, no existe un protocolo que determine con certeza en qué momento volverá a rodar el balón en el compromiso.

De acuerdo a información oficial, el duelo entre Toluca y Atlas podría reanudarse en punto de las 19:15 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México), más de media hora después de que el silbante Mario Terrazas ordenara la suspensión del compromiso entre los dirigidos por Antonio Mohamed y Hernán Crespo.

Tras la suspensión por tormenta eléctrica, un partido de Liga MX podría demorarse más de 30 minutos en reanudarse. Mexsport

BFG