Portero en Bolivia es amenazado de muerte por no dejarse anotar 3 goles

El portero del Guabirá de Bolivia, Manuel Ferrel, y su familia fueron amenazados de muerte por personas a las que el deportista debe dinero y que le exigieron dejarse hacer tres goles en un partido de primera división, denunció su entrenador.

Las amenazas habrían tenido lugar en el marco del partido que el Guabirá jugó el domingo en casa de Always Ready, que pelea la punta del campeonato local con Bolívar. Los visitantes cayeron 6-0.

A los 35 minutos del primer tiempo el portero boliviano Manuel Ferrel ya había recibido tres tantos. Entonces hizo señas para pedir la sustitución, que no tardó, y el primer tiempo acabó 5-0.

Su entrenador, Leonardo Eguez, percibió que algo extraño sucedía con sus dirigidos y les reclamó airadamente en el vestuario durante el entretiempo, según contó a medios locales.

Los jugadores le revelaron en ese momento que el guardameta, su esposa y su madre habían sido amenazados de muerte y que por esa razón estaban jugando por debajo de su nivel.

"(Ferrel) Tenía que dejarse hacer tres goles o pagar una suma de dinero porque tiene una deuda pendiente con una gente. Los jugadores empiezan a llorar, uno empieza a gritar. Fue un ambiente muy duro", dijo el estratega.

El timonel aseguró que antes de regresar al campo tuvo que ajustar a contrarreloj la estrategia del partido para no sufrir una derrota peor.

Eguez aseguró que tras el cotejo acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia.

Sin dar más detalles, el presidente de la Federación Boliviana de Futbol y exmandatario de Always Ready, Fernando Costa, sostuvo que "las autoridades correspondientes" fueron informadas de la situación para que encuentren a los autores.

El portero del Guabirá, escuadra de la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz (este), no se ha pronunciado hasta el momento.

BFG