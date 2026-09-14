Mundial femenino sub 20: Así se jugarán los Octavos de Final

Los Octavos de Final del Mundial Femenino sub 20 se llevarán a cabo entre el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, fase en la que se disputará una Final adelantada con el enfrentamiento entre Corea del Norte y Japón, último duelo por el título en donde se impusieron las norcoreanas para sumar su tercer título en la historia; conoce los detalles.

En busca de revalidar su título y convertirse en las máximas campeonas de la categoría, Corea del Norte y Estados Unidos intentarán solventar sus compromisos de Octavos de Final, mientras que Japón va por la venganza y España tratará de pasar por encima de Portugal; Alemania es el único de los campeones que no se encuentra en la Fase.

Estos son todos los detalles respecto a los Octavos de Final del Mundial Femenino sub 20, Polonia 2026:

Miércoles 16 de septiembre

Los primeros 4 partidos de los Octavos de Final se llevarán a cabo el miércoles 16 de septiembre, día en el que México hubiera disputado su compromiso en caso de no haber sido derrotado por Argentina en la última prueba correspondiente a la Fase de Grupos.

Brasil Vs Estados Unidos / 07:00 horas.

Argentina Vs Corea del Sur / 07:00 horas.

España Vs Portugal / 10:30 horas.

Italia Vs China / 10:30 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Jueves 17 de septiembre

Los últimos 4 boletos hacia la siguiente etapa se repartirán el jueves 17 de septiembre, donde las actuales campeonas saldrán a escena ante unas niponas que intentarán tomar venganza tras la Final perdida en 2024 ante las norcoreanas:

Inglaterra Vs Nigeria / 07:00 horas.

Francia Vs Canadá / 07:00 horas.

Corea del Norte Vs Japón / 10:30 horas.

Polonia Vs Colombia / 10:30 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Cruces para Cuartos de Final en el Mundial femenino sub 20

Estos son los cruces para los Cuartos de Final en busca de mantener sus esperanzas para sumar su primer título, o cosechar un nuevo trofeo en sus vitrinas-:

Argentina o Corea del Sur Vs Italia o China / sábado 19 de septiembre.

Brasil o Estados Unidos Vs España o Portugal / sábado 19 de septiembre.

Inglaterra o Nigeria Vs Polonia o Colombia / domingo 20 de septiembre.

Corea del Norte o Japón Vs Francia o Canadá / domingo 20 de septiembre.

BFG