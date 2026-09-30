¿Cuándo vuelve el Apertura 2026 de Liga MX tras el parón por Fecha FIFA?

A pesar de que se jugó la Jornada 10 del Apertura 2026 en plena Fecha FIFA, la Liga MX frenará su actividad durante el primer fin de semana de octubre, obligando a que el Clásico Tapatío, el Pumas Vs Cruz Azul y América Vs Monterrey se jueguen posteriormente.

El fin de semana que arranca el viernes 2 y finaliza el domingo 4 de octubre no contará con futbol de la Liga MX debido a la Fecha FIFA en la que 28 jugadores del futbol mexicano se encuentran con sus países.

Durante este periodo, la Selección Mexicana de Rafa Márquez se medirá ante Estados Unidos (sábado 3 de octubre) y frente a Chile (martes 6 de octubre), además de compromisos amistosos alrededor del mundo y partidos correspondientes a la UEFA Nations League.

Será hasta el viernes 9 de octubre cuando el balón vuelva a rodar en las canchas de la Liga MX para el tramo final de la Fase Regular.

Tras la Jornada 10 del Apertura 2026, Monterrey, Pachuca, Pumas y Tigres estarían eliminados de la Liguilla al mantenerse fuera de los 8 primeros. Mexsport

Así se jugará la Jornada 11 del Apertura 2026

La actividad de la Jornada 11 en el Apertura 2026 de la Liga MX regresará desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc el viernes 9 de octubre, mientras que Pumas y Cruz Azul darán el cerrojazo en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 11:

Puebla Vs León / viernes 9 de octubre, 19:00 horas - Estadio Cuauhtémoc.

Tigres Vs Toluca / viernes 9 de octubre, 21:00 horas - Estadio Volcán Universitario.

Querétaro Vs Atlante / sábado 10 de octubre, 17:00 horas - Estadio Corregidora.

FC Juárez Vs Xolos / sábado 10 de octubre, 17:00 horas - Estadio Olímpico Benito Juárez.

Atlas Vs Chivas / sábado 10 de octubre, 19:00 horas - Estadio Akron.

América Vs Monterrey / sábado 10 de octubre, 21:00 horas - Estadio Banorte.

Atlético San Luis Vs Santos / domingo 11 de octubre, 17:00 horas - Estadio Libertad Financiera.

Pachuca Vs Necaxa / domingo 11 de octubre, 17:15 horas - Estadio Hidalgo.

Pumas Vs Cruz Azul / domingo 11 de octubre, 19:00 horas - Estadio Olímpico Universitario.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG