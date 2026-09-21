Noruega Vs Portugal protagoniza los partidos imperdibles de la Fecha FIFA

La Fecha FIFA de septiembre-octubre 2026 contará con actividad en cada rincón del mundo desde el jueves 24 de septiembre hasta el martes 6 de octubre, destacando los 4 partidos de la Selección Mexicana, la despedida de Messi de Argentina, el primer cara a cara entre Haaland y Cristiano Ronaldo y otros compromisos que acaparan la mirada del aficionado.

El futbol a nivel de clubes -a excepción de la Liga MX- frenará su actividad para darle paso a los primeros compromisos a nivel internacional tras la Copa del Mundo 2026 en donde España logró bordar su segunda estrella en la historia.

Entre los duelos de mayor relevancia resalta el que sostendrá Cristiano Ronaldo ante Erling Haaland, cuando Portugal y Noruega se midan en las Jornadas 2 y 4 de la Nations League:

Países Bajos Vs Alemania / jueves 24 de septiembre – 12:45 horas.

Italia Vs Bélgica / viernes 25 de septiembre – 12:45 horas.

Inglaterra Vs España / sábado 26 de septiembre – 12:45 horas.

México Vs Colombia / sábado 26 de septiembre – 19:00 horas.

Noruega Vs Portugal / domingo 27 de septiembre – 12:45 horas.

Bélgica Vs Francia / lunes 28 de septiembre – 12:45 horas.

España Vs Croacia / martes 29 de septiembre – 12:45 horas.

México Vs Perú / martes 29 de septiembre – 19:00 horas.

Francia Vs Italia / viernes 2 de octubre – 12:45 horas.

México Vs Estados Unidos / sábado 3 de octubre – 20:00 horas.

Portugal Vs Noruega / domingo 4 de octubre – 12:45 horas.

Francia Vs Bélgica / lunes 5 de octubre – 12:45 horas.

Croacia Vs España / martes 6 de octubre – 12:45 horas.

Argentina Vs Benín / martes 6 de octubre – horario por confirmar.

México Vs Chile / martes 6 de octubre – 21:00 horas.

* México deberá poner especial atención a los enfrentamientos de la Liga A en Nations League de Concacaf, ya que su rival para la Fecha FIFA de noviembre se definirá entre los 12 contendientes.

BFG