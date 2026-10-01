“Merecemos volver a la mediocridad”: Hermana de Cristiano lo defiende en redes

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal sigue provocando consecuencias y ahora fue Elma Aveiro, una de las hermanas del delantero, quien lanzó un fuerte mensaje después de la polémica que podría terminar incluso con el adiós definitivo del atacante a su selección.

Elma utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación en la que se cuestionó directamente el trato que recibió Cristiano, además de las condiciones que rodean actualmente al representativo portugués.

Cristiano merecía más respeto. La selección merecía una mejor infraestructura. El periodismo portugués merece más competencia y menos especulación”, señalaba parte del texto que posteriormente compartió Aveiro.

La publicación subió todavía más de tono al referirse directamente a los aficionados portugueses.

“Los portugueses no merecen ser los mejores en nada. Somos envidiosos, desdeñosos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el futbol antes de Cristiano”, continúa el mensaje, antes de agradecerle al delantero por lo realizado con la selección.

Elma acompañó la publicación únicamente con la frase: “Todo dicho”.

Cristiano rompe con Portugal

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo comenzó después de que el técnico Jorge Jesus explicara públicamente la falta de minutos del delantero durante la victoria de Portugal sobre Noruega.

La situación derivó posteriormente en una reunión en la que participaron Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

El encuentro terminó sin acuerdo y posteriormente el futbolista decidió abandonar la concentración de su selección.

Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, compartió en redes sociales un mensaje en defensa del delantero portugués tras su salida de la concentración de Portugal. IG: elma_oficial

Cristiano, lejos de cerrar públicamente el episodio, dejó abierta la puerta para contar su versión sobre lo ocurrido.

“A su debido tiempo contaré la verdad”, publicó el atacante en sus redes sociales después de abandonar al combinado portugués.

La marcha del máximo referente de Portugal encendió las versiones sobre una posible despedida definitiva de la selección, especialmente por la forma en la que terminó su estancia en Copenhague.

Cristiano se expone a una sanción de hasta seis meses

La decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de Portugal también podría tener consecuencias deportivas y económicas.

El reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Futbol contempla una suspensión de uno a seis meses para un jugador convocado que abandone o no se presente de manera injustificada a un entrenamiento, partido o cualquier actividad relacionada con la selección.

Además, Cristiano podría recibir una multa de entre 500 y mil dólares, de acuerdo con la normativa aplicable a futbolistas profesionales.

La posible sanción dependerá de cómo sea evaluado oficialmente el caso y de si la ausencia del delantero es considerada injustificada por la Federación Portuguesa.

Cristiano no participó en el entrenamiento posterior a las declaraciones de Jorge Jesus y tampoco estará disponible para el partido frente a Dinamarca en la Nations League, después de abandonar la concentración en medio del conflicto con el técnico.

Mientras tanto, Elma Aveiro dejó clara su postura y salió nuevamente en defensa de su hermano, cuestionando el entorno de la selección y la forma en la que se desarrolló uno de los episodios más tensos alrededor de Cristiano Ronaldo.