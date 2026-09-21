Jornada 10 de Liga MX se jugará sin 28 seleccionados: ¿Quién es el más afectado?

La Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX sufrirá la baja de 28 futbolistas debido a su participación por Fecha FIFA, opacando a un total de 11 equipos y dejando a 7 sin modificación en su plantel; América, Pumas y Toluca los más afectados.

En busca de afectar lo menos posible un calendario que cuenta con la Fase Regular de Liga MX, Leagues Cup y la participación de Toluca en la Copa Intercontinental en el mes de diciembre, se determinó que la Jornada 10 se llevará a cabo sin seleccionados nacionales.

Para el Apertura 2026 son 18 países los que cuentan con representantes en el futbol mexicano, sin embargo, para la Fecha FIFA de septiembre-octubre 2026, únicamente 8 consideraron a los militantes en Liga MX para sus escuadras nacionales:

España, Brasil, Francia, Portugal, Bélgica, Nigeria, Serbia, Marruecos, Venezuela y Costa Rica son los 10 países que no llamaron a jugadores que militan en el futbol mexicano durante el presente semestre.

Costa Rica no fue al Mundial 2026 tras el paso de Miguel Herrera por el banquillo de 'La Sele'. Mexsport

Los 28 convocados de Liga MX para Fecha FIFA

De esta forma es como se dividen cada uno de los 28 jugadores convocados por parte de la Liga MX a sus respectivas selecciones nacionales. Sin considerar a México, Colombia es el país que más jugadores llamó para la Fecha FIFA a disputarse en la ventana de septiembre-octubre.

Durante esta ventana de partidos internacionales, México enfrentará a Colombia (26 de septiembre), Perú (29 de septiembre), Estados Unidos (3 de octubre) y Chile (6 de octubre).

México (14 convocados)

Cruz Azul: Jeremy Márquez y Erik Lira.

América: Israel Reyes e Isaías Violante.

Chivas: Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

Toluca: Everardo López y Jesús Gallardo.

Monterrey: Víctor Guzmán y Orbelin Pineda.

León: Óscar García.

Atlas: Jorge Sánchez.

Xolos: Gilberto Mora.

FC Juárez: Denzell García.

* Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval -todos de Chivas- se unirán al Tri una vez que concluya la Jornada 10 del Apertura 2026, quedando 'fuera' de la lista de 28 convocados.

Colombia (4)

Kevin Mier (Cruz Azul), Álvaro Angulo (Pumas), Daniel Arcila (León) y Óscar Perea (América).

Uruguay (3)

Brian Rodríguez (América), Federico Viñas (Toluca) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Panamá (2)

Adalberto Carrasquilla (Pumas) y José Luis Rodríguez (FC Juárez).

Ecuador (2)

Jackson Porozo (Xolos) y Pedro Vite (Pumas).

Argentina (1)

Santiago Simón (Toluca).

Paraguay (1)

Robert Morales (Pumas).

Chile (1)

Rodrigo Echeverría (León).

Equipos más afectados por convocatoria a Fecha FIFA

Pachuca, Querétaro, Puebla, Atlético San Luis, Atlante, Necaxa y Santos son los 7 equipos que no aportan futbolistas para la Fecha FIFA de septiembre-octubre, por lo que contarán con la ventaja de un plantel completo para medirse a combinados que perderán a sus seleccionados con el Tri o países de Concacaf/Conmebol:

Pumas (4) / Ecuador, Paraguay, Panamá y Colombia.

América (4) / México, Uruguay y Colombia.

Toluca (4) / México, Argentina y Uruguay.

León (3) / México, Chile y Colombia.

Cruz Azul (3) / México y Colombia.

Xolos (2) / Ecuador y México.

FC Juárez (2) / Panamá y México.

Monterrey (2) / México.

Chivas (2) / México.

Tigres (1) / Uruguay.

Atlas (1) / México.

La Final del Apertura 2026 se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre; si Toluca accede, se modifica al domingo 27. Mexsport

BFG