¡Padres barren a Cachorros y van a la Serie Divisional!

Los Padres de San Diego necesitaron apenas dos juegos para acabar con los Cachorros de Chicago y asegurar su lugar en la Serie Divisional de la Liga Nacional, luego de imponerse 4-1 en el segundo encuentro de la ronda de Comodines.

Gavin Sheets apareció como bateador emergente y conectó el batazo que terminó por inclinar el encuentro, un jonrón de dos carreras frente a una recta de 100.8 millas por hora de Daniel Palencia que terminó en las gradas del jardín derecho.

Fue apenas el segundo cuadrangular de Sheets en postemporada y el primero desde 2021, cuando todavía pertenecía a los Medias Blancas de Chicago.

Antes, Xander Bogaerts había producido la primera carrera de San Diego, mientras Ethan Salas agregó otra y se convirtió en el jugador más joven en la historia de Grandes Ligas en desempeñarse como catcher en un partido de postemporada.

El pitcheo volvió a ser la principal fortaleza de los Padres. Cinco lanzadores se combinaron para limitar a Chicago a cinco imparables en el triunfo de 4-1, después de que un día antes los habían blanqueado 8-0.

En toda la serie, los Cachorros apenas pudieron conectar ocho hits en 18 entradas frente al cuerpo de lanzadores de San Diego, que volvió a responder en los momentos de mayor presión.

Nick Pivetta abrió el encuentro y, después de permitir la única carrera de los Cachorros, el bullpen se encargó del resto. Bradgley Rodríguez salió de un problema con las bases llenas y posteriormente se acreditó la victoria, mientras Mason Miller cerró el juego.

Padres va ahora contra Cerveceros

Con la barrida consumada, San Diego se medirá a los Cerveceros de Milwaukee, el equipo con el mejor récord de las Grandes Ligas durante la temporada regular.

La Serie Divisional, pactada al mejor de cinco encuentros, comenzará el sábado 3 de octubre en Milwaukee. El segundo partido será el domingo y la serie viajará posteriormente a San Diego para el Juego 3 del martes 6 de octubre.

Los Padres llegan además con una racha de 20 victorias y apenas tres derrotas desde el 5 de septiembre, mientras su cuerpo de lanzadores viene de permitir solamente una carrera en los dos encuentros frente a Cachorros.

Phillies y Braves se juegan hoy el último boleto

La actividad de este jueves tendrá solamente un partido en las Grandes Ligas: Phillies de Philadelphia frente a Braves de Atlanta, a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el tercer y definitivo encuentro de su Serie de Comodines.

Atlanta ganó el primer duelo 5-3, mientras Philadelphia respondió con triunfo de 4-3 en el segundo, por lo que el ganador de este jueves obtendrá el último boleto disponible para la Serie Divisional.

El vencedor de la serie avanzará para enfrentarse a los Dodgers de Los Ángeles en la siguiente ronda.