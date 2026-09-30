Tigres y Rayados se alejan de la liguilla y enfrentan un cierre complicado

Tigres y Rayados están fuera de los puestos de clasificación al superar la mitad del Apertura 2026, por lo que el futbol mexicano podría tener una liguilla sin equipos regios por primera vez desde el Clausura 2014.

Aquella fue también la última ocasión en la que Tigres quedó eliminado en la fase regular. Para Rayados, la situación ya se presentó en el Clausura 2026, cuando no consiguió avanzar, por lo que podría quedar nuevamente fuera de la liguilla si no logra recuperar posiciones durante el cierre del torneo.

Rayados está a un punto de los ocho mejores con un partido pendiente. Jose Hernandez/Mexsport

Rayados tiene un margen reducido para escalar posiciones

De los dos equipos regios, Rayados es el que se encuentra más cerca de la zona de clasificación. El conjunto dirigido por Matías Almeyda ocupa la duodécima posición y está a un punto de los Xolos de Tijuana, que actualmente tienen 14 unidades y se encuentran en el octavo lugar.

El equipo regiomontano todavía tiene un partido pendiente correspondiente a la séptima jornada, frente a Querétaro. Ese encuentro representa una oportunidad para meterse a los puestos de liguilla, aunque el calendario restante también presenta una dificultad para el equipo.

De los ocho partidos que Rayados tiene pendientes, cinco serán como visitante y tres se disputarán en el Gigante de Acero. Como local enfrentará a Pachuca en la jornada 12, Chivas en la 15 y Tijuana en la 16.

Fuera de casa, el calendario contempla encuentros contra América, Puebla, Toluca, Querétaro y Pumas. De esos cinco rivales, únicamente el conjunto universitario se encuentra por debajo de la posición que actualmente ocupa Rayados.

Tigres tiene un panorama más complicado. Jonathan Duenas/Mexsport

Tigres tiene siete partidos para remontar

La situación de Tigres es más complicada. El conjunto universitario suma 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, registro que lo mantiene en la posición 15 de la clasificación.

El lugar que ocupa actualmente provoca que todos sus rivales restantes, salvo Pumas, estén por encima en la tabla. En el Estadio Universitario recibirá a Toluca, León, Cruz Azul y América, mientras que deberá visitar a Chivas, Pumas y Pachuca.

El calendario supone enfrentamientos directos contra equipos ubicados en la parte alta de la clasificación. Todos los rivales restantes de los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, con excepción de Pumas, se encuentran actualmente en puestos de liguilla.

Tigres y Rayados afrontarán así el cierre del Apertura 2026 fuera de la zona de clasificación. Mientras los universitarios necesitan remontar desde la decimoquinta posición, los regiomontanos cuentan con un partido pendiente y una distancia reducida respecto al octavo lugar.