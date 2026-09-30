Isaac Brizuela revela quién lo obligó a salir de Chivas

Uno de los jugadores que más cariño le tiene la afición del Guadalajara fue Isaac Brizuela. A pesar de que no fue canterano, el ‘Conejito’ se ganó ese respeto en la cancha, sin embargo, hoy ha revelado la persona que provocó su salida del club rojiblanco.

Desde su llegada a Chivas tuvo grandes oportunidades y Brizuela respondió como se debía. Ganó cuatro títulos con el Rebaño, pero en el ocaso de su carrera no tuvo tantas oportunidades y al final, tuvo que salir del club.

Isaac Brizuela en sus últimos partidos con Chivas MEXSPORT

Gabriel Milito, la persona que terminó la carrera de Brizuela en Chivas

El Conejito Brizuela estuvo 10 años en Chivas y fue precisamente en el proceso de Gabriel Milito que abandonó el club. Mucho se especulaba que la directiva no le quiso renovar su contrato, sin embargo, el propio Isaac confesó que fue el DT argentino quien le cerró la puerta.

En el podcast Puros Cuates, el Conejito contó que cuando llegó Milito, fue él mismo quien le dijo que no contaba con él durante su proceso.

Se me terminaba contrato en Chivas y yo hablo con la directiva. Me dicen que hablaron con Gabriel Milito y él decidió que no continuará”, reveló.

Sin embargo, Brizuela enfatizó que “Me llevo muy bien con Milito y no crean que lo odio porque me hizo terminar mi carrera”.

Brizuela enfatizó que Milito siempre fue claro con lo que quiera en Chivas, afirmando que veía a otros jugadores jóvenes en su posición.

Estuve seis meses con él, muy buen entrenador, muy buena persona. Hablando de frente con él, me dijo que con él no iba a jugar en el principio del torneo. Que veía a otros antes que a mi en esa posición”, finalizó.

Equipos de Liga MX no quisieron a Brizuela

De igual manera, el Conejito Brizuela reveló que, tras la decisión de Milito, comenzó a buscar equipo, sin embargo, ningún club de la Liga MX lo quiso contratar.

“Sí pregunté en cinco o seis equipos de media tabla para abajo, porque quería jugar uno o dos años… Me sorprendió que fueron los primeros que me dijeron: ‘no, muchas gracias’. Ni siquiera llegamos al término de ¿Cuánto nos vas a cobrar?’ Fue que ‘estamos completos’, ‘en tu posición ya no necesitamos’, en otros de que ‘ya estás muy grande”, finalizó.

Oficialmente, Isaac Brizuela no ha anunciado su retiro del futbol, sin embargo, tampoco aún ha encontrado equipo. Parece cuestión de tiempo para que el Conejito lo anuncie.