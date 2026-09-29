Solo cuatro equipos cumplen la regla de menores; 14 clubes de la Liga MX aún pueden ser sancionados

La segunda mitad del Apertura 2026 comienza a poner presión sobre los equipos de la Liga MX por la regla de menores; después de la jornada 10, solamente cuatro de los 18 clubes que participan en el torneo ya cumplieron con los minutos exigidos, mientras que los otros 14 necesitan sumar tiempo con futbolistas jóvenes para evitar sanciones.

Tijuana, Atlante, América y Pumas ya alcanzaron la cifra establecida por el reglamento. Los Xolos encabezan el registro con mil 665 minutos, seguidos por el Atlante con mil 566, América con mil 412 y Pumas con mil 184.

¿Qué equipos están más cerca de cumplir?

Después de los cuatro clubes que ya alcanzaron el objetivo, Necaxa es el club que se encuentra más cerca con mil 163 minutos, apenas siete por debajo de la cifra requerida.

Pachuca acumula mil 74 minutos y Atlas suma mil 68, mientras que Chivas registra 878. Más abajo aparecen Atlético de San Luis con 867, Toluca con 828 y León con 691.

La situación comienza a ser más complicada para otros equipos. Tigres lleva 623 minutos, Cruz Azul 616 y Puebla 501. Santos Laguna registra 437, Querétaro 400, Monterrey 376 y FC Juárez ocupa el último lugar con 318 minutos.

Aunque cada partido tiene una duración de 90 minutos, el reglamento permite acumular un máximo de 225 minutos por partido; esta cifra no corresponde a un solo futbolista, sino a la suma de los minutos de todos los jugadores que cumplen con los requisitos de la regla.

Esto significa que un equipo puede utilizar varios futbolistas jóvenes en un mismo encuentro y sumar sus minutos hasta el límite que se establece.

Los equipos todavía cuentan con jornadas para acercarse al objetivo; sin embargo, conforme avanza el torneo, disminuye el margen para aquellos que acumulan una mayor diferencia.

¿Nuevas promesas en la cancha?

La regla de menores ha abierto espacio para que futbolistas jóvenes tengan mayor participación con sus equipos. En el Apertura 2026, Tijuana ha encontrado en Gilberto Mora, Ramiro Árciga y Yael Padilla a jugadores que más tiempo han aportado para cumplir con el requisito.

En América, Dagoberto Espinoza ha sido uno de los futbolistas que más ha contribuido en este registro, acompañado por otros jóvenes como Alejandro Cárdeas, Miguel Vázquez, Franco Rossano y Diego Arriaga, quienes también han recibido minutos durante el torneo.

¿Cuál es la sanción por no cumplir la regla de menores?

Los clubes que terminen la fase regular sin alcanzar los mil 170 minutos establecidos en el reglamento pueden recibir una reducción de tres puntos en la tabla de clasificación general y en la de cociente.

El incumplimiento contempla una reducción del 15% de los recursos entregados por concepto de derechos de formación.

Por ahora, Tijuana, Atlante, América y Pumas ya dejaron atrás esa preocupación. Para los otros 14 equipos, las próximas jornadas serán importantes no solo en la pelea clasificatoria, sino para completar los minutos que tienen pendientes.