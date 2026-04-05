VIDEOS: ¡Fiesta en Kinshasa con Mariachi! RD del Congo celebra su boleto mundialista

La espera de cinco décadas para que la República Democrática del Congo llegará al Mundial terminó hace unos días cuando se impusieron en el repechaje en Guadalajara y, a casi una semana de aquella victoria 1-0 el país sigue festejando el hito histórico tras derrotar a Jamaica.

La nación africana se ha sumergido en un estado de júbilo absoluto, porque el triunfo en México no solo fue un boleto para el Mundial, también fue la conclusión de más de 50 años buscando pertenecer a la elite, algo que no conseguían desde Alemania 1974. El hecho ha sido tan grande que la celebración en Kinshasa al momento de recibir al equipo pasará a la historia como uno de los días de mayor júbilo en la nación africana.

Miles de aficionados desbordaron el Aeropuerto Internacional de N’Djili y las principales avenidas para escoltar el autobús de sus héroes. Un detalle que capturó la atención del mundo fue ver a varios seleccionados descendiendo del avión luciendo sombreros de mariachi, un colorido obsequio de su estancia en la "Perla Tapatía", un lugar que los acogió y los apoyó en el partido clave.

El Grupo K: El desafío de los Leopardos en el Mundial 2026

La República Democrática del Congo ha quedado encuadrada en el Grupo K y los "Leopardos" deberán medir fuerzas contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, la siempre peligrosa selección de Colombia y la escuadra de Uzbekistán.

Polémica por los jugadores

Mientras que las celebraciones en la RDC han sido del todo día, las quejas de algunos equipos se han hecho sentir de inmediato. La normativa FIFA exige el regreso de los jugadores a sus clubes 48 horas después de la fecha internacional y algunos como Chancel Mbemba y Arthur Masuaku no lo han hecho dado que han asistido a las celebraciones.

Resta conocer las sanciones que podrían tener en los próximos días por incumplir los acuerdos, no solo los jugadores, sino también la selección que debió tomar las medidas para evitar un castigo en el futuro que comprometa las convocatorias siguientes.