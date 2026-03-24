Liga MX se pone al corriente: Querétaro vs Juárez ya tiene fecha para disputarse

La Liga MX ha oficializado la reprogramación del encuentro pendiente de la Jornada 7 entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de FC Juárez, encuentro que originalmente debía disputarse el 22 de febrero, pero que no se completó por la situación de seguridad que se vivió en el centro del país.

¿Por qué se suspendió el encuentro?

La suspensión del duelo en el Estadio Corregidora fue una medida de prevención adoptada por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ante la crisis de seguridad que azotó diversas regiones del país, principalmente el estado de Jalisco.

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, trajo una serie de movilizaciones por parte de la organización criminal bloqueando carreteras, quemando vehículos, entre otros incidentes que llevaron al cierre de negocios no solo en Jalisco, sino en otros estados aledaños.

Ante esta situación, los directivos priorizaron la integridad de aficionados y jugadores, posponiendo el evento hasta encontrar garantías totales.

Fecha y horario atípico para la Corregidora

A través de un comunicado oficial, se confirmó que el partido se llevará a cabo el próximo martes 7 de abril. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la afición es el horario: el silbatazo inicial será a las 16:00 horas, una hora poco peculiar para los partidos entre semana.

¿Cómo llegan los equipos?

Tras el parón por la Fecha FIFA, la liga reanudará con la Jornada 13. Para el momento del juego pendiente, FC Juárez llegará con un día extra de descanso tras visitar al Puebla el 3 de abril, mientras que Querétaro hará lo propio tras recibir al actual bicampeón, Toluca, el sábado 4.

El partido es de vital importancia para Juárez en su búsqueda por una posición en la liguilla. Actualmente son décimos de la general con 14 puntos, tres por debajo del América que está en octavo. En contraparte, para Querétaro será un partido más ya que están en la posición 17 con solo ocho unidades.