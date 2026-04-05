De Japón al Estadio Akron: Un fan japonés se enamora de las Chivas y la pasión mexicana

Un aficionado japonés de nombre Tomoruki Yabe, que viajó a México para vivir la fase de repechaje en Monterrey se ha quedado en el país y, durante el partido entre las Chivas y Pumas del Clausura 2026, recibió una invitación especial directamente del Rebaño Sagrado, todo esto gracias a un mensaje de la red social X.

Durante su viaje por el país posteó una serie de fotos del equipo tapatío con el mensaje: “En realidad, no tenía previsto venir a Guadalajara, pero mientras investigaba sobre la Liga MX durante el viaje, me interesé mucho por el Guadalajara (conocido como “Chivas”). Es un club muy popular cuyos partidos contra el Club América se conocen como “el Clásico”, escribió el viajero quien se mostró sorprendido por el hecho de que el cuadro de Jalisco solo juega con jugadores mexicanos.

Este mensaje fue leído por las redes sociales de Chivas quienes le enviaron un mensaje directo por X, el cual no leyó hasta dos horas antes del partido, cuando ya se encontraba camino al estadio y padeciendo del tráfico, aunque él mismo reconoció que no había previsto la distancia de su hotel hasta el inmueble.

Una de las cosas que más asombró al visitante japonés fue el diseño del Estadio Akron. “No tuve tiempo de informarme bien, pero estaba a más de 10 km del centro y solo se podía llegar en coche. Va a ser difícil conseguir un Uber para volver... El estadio tiene una estructura rodeada de un terraplén sobre el que se asienta el techo. Es la primera vez que veo un estadio así”.

Adentro del inmueble, el fanático y viajero quedó impresionado por el ambiente que se vive en el futbol mexicano.

“El Estadio Akron, con un aforo de 46 000 espectadores, es el recinto donde se disputará el partido, y al igual que el Estadio BBVA, es un estadio magnífico. ¡Es impresionante! La reacción del público ante cada jugada es increíble. Todo el estadio está envuelto en un fervor apasionado”, describió.

Tomoruki Yabe ya se había hecho famoso en días pasados por criticar la cantidad de anuncios que se colocaban en una transmisión del futbol mexicano; ahora, ha visto la otra cara, la de la pasión que se vive en el país por el futbol, una situación que hasta este momento ha enamorado a los turistas, algunos de ellos que han expresado el Mundial 2026 debería realizarse solo en territorio tricolor.