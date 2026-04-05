Álvaro Morales sufre dolorosa goleada en su debut como entrenador

Álvaro Morales debutó como entrenador de Peluche Caligari en la Kings League México, sin embargo, el polémico panelista sufrió una goleada de 5-2 frente a Loa Aliens.

El pasado miércoles 1 de abril, Álvaro Morales fue presentado como entrenador de Peluche Caligari, buscando imponer un estilo de alta posesión y basándose en el análisis del rival para lograr superarlos y revertir los resultados, sin embargo, en su debut nada sucedió como se esperaba.

Durante los primeros instantes del compromiso, Los Aliens se pusieron por delante en el marcador y Peluche Caligari logró igualar de manera inmediata, sin embargo, la debacle llegó instantes más tardes.

Haciendo modificaciones con el objetivo de igualar su compromiso, Álvaro Morales envió a nuevos futbolistas, sin embargo, solamente un penal presidente logró que Peluche Caligari se acercara en el partido.

Finalmente, Los Aliens se impusieron 5-2 y propinaron la primera derrota de Álvaro Morales como entrenador de Peluche Caligari en la Kings League México.

“Afición, otra vez aquí, dando la cara, aceptando la derrota y las críticas. Como equipo solo nos quedan dos cosas pedir perdón y seguir buscando la manera de ganar y de competir. Discúlpennos por estos resultados y gracias por no quitarse esta playera”, publicó Peluche Caligari tras la derrota.

Con este resultado, Peluche Caligari se mantiene al fondo de la tabla general con 5 derrotas en 5 partidos disputados, mientras que Los Aliens se mantienen en puestos que dan acceso a los Cuartos de Final de la competencia.

Para la Jornada 6, Álvaro Morales y Peluche Caligari se medirán ante KRÜ FC, mismos que marchan con paso perfecto y estarían instalándose de manera directa en las Semifinales del certamen, mientras que Los Aliens van por una nueva victoria ante Raniza FC, quienes se proclaman con el subliderato en el meridiano del torneo.

BFG