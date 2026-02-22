Partido de Liga MX Femenil se suspende por supuestas detonaciones

Este domingo 22 de febrero, el deporte en México se manchó por la violencia que azota al país. Bajo este contexto, el partido entre Necaxa y Querétaro fue suspendido momentáneamente por supuestas detonaciones, sin embargo, otra versión indica que un grupo de automovilistas se reunió a las afueras del Estadio Victoria, causando estruendos y confusión mientras las jugadoras corrían a resguardarse.

Fue durante el inicio del segundo tiempo del compromiso correspondiente a la Jornada 10 cuando las 22 futbolistas y el Cuerpo Arbitral protagonizaron uno de los momentos de terror en el futbol mexicano, escuchando detonaciones en las afueras del Estadio Victoria.

En un partido que -por fortuna- no contaba con presencia de aficionados en las tribunas del inmueble, durante la transmisión los narradores se mostraron completamente confundidos, dejando inconcluso el comentario sobre los cambios enviados por los entrenadores y guardando silencio una vez que las futbolistas abandonaron la cancha.

Este fue el momento preciso en que las 22 jugadoras corrieron de extremo a extremo del campo para resguardarse en las bancas, mismas que dan hacia el túnel de vestidores en el Estadio Victoria:

Finalmente, el partido se reanudó con normalidad -dándole fuerza a la versión del grupo de automovilistas- mismo en el que Necaxa logró imponerse 2-1 a Queretaro para sumar una victoria las hace abandonar el fondo de la tabla general, sitio en el que Querétaro finalizó tras la actividad del fin de semana en el futbol mexicano femenil.

Este domingo 22 de febrero, la violencia en México paralizó la mayor cantidad de eventos deportivos, uno de ellos el Clásico Nacional a disputarse en la cancha del Estadio Akron, partido que tuvo que reprogramarse para una fecha y horario que aún no son confirmados.

BFG