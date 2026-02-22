Muere Rondale Moore, receptor de la NFL, a los 25 años

El receptor abierto de la NFL, Rondale Moore , falleció este sábado a los 25 años, según confirmó el entrenador en jefe de Louisville, Jeff Brohm, quien lo dirigió durante su etapa universitaria en Purdue. La noticia estremeció al futbol americano profesional y colegial, donde el jugador era reconocido por su velocidad explosiva, su mentalidad competitiva y su carisma dentro del vestidor.

De acuerdo con la policía de New Albany, Indiana, Moore fue encontrado en un garaje con una presunta herida de bala autoinfligida. El fallecimiento también fue confirmado por el forense del condado de Floyd. Hasta el momento, no se han dado más detalles oficiales sobre las circunstancias, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.

“Era un verdadero placer entrenar a Rondale Moore. El máximo competidor que no se acobardaba ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable. Un gran compañero de equipo que salía adelante en cualquier situación”, expresó Brohm en un comunicado difundido tras conocerse la noticia.

“Todos queríamos a Rondale; nos encantaba su sonrisa y su espíritu competitivo, siempre buscando complacer a todos con quienes se relacionaba. Nuestros pensamientos y oraciones están con Rondale y su familia; lo queremos mucho”, añadió el entrenador, resaltando el impacto humano del jugador más allá de los emparrillados.

Moore fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2021 por los Arizona Cardinals . En tres temporadas fue titular en 23 partidos y registró 135 recepciones para 1,201 yardas y 3 touchdowns, además de 52 acarreos para 249 yardas y una anotación, mostrando versatilidad como receptor y corredor en jugadas diseñadas.

Las lesiones marcaron la parte final de su carrera. Se perdió la campaña 2024 tras una dislocación de rodilla derecha cuando militaba con los Atlanta Falcons . En 2025 intentó regresar con los Minnesota Vikings durante la temporada baja y el campamento, pero una lesión en la rodilla izquierda durante la pretemporada volvió a frenar su camino.

Antes de llegar a la NFL, Moore brilló en Purdue como uno de los receptores más electrizantes del futbol colegial, destacando por su capacidad para generar yardas después de la recepción, su potencia en campo abierto y su impacto inmediato desde su año freshman.

La NFL despide a un jugador joven, talentoso y respetado, cuya carrera quedó marcada tanto por su potencial como por la adversidad.