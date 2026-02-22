Club Celaya condena la violencia en Veracruz tras muerte de aficionado y promete apoyos

Tanto la Liga Premier (Segunda División de México) como el Club Celaya emitieron comunicados para condenar los actos de violencia que se vivieron la noche del sábado 21 de febrero en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez tras el encuentro ante Racing de Veracruz y que tuvieron como consecuencia la muerte de un aficionado.

El Club Celaya fue el primero en alzar la voz a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, donde no solo repudió los hechos, sino que confirmó que la víctima pertenecía a su grupo de apoyo:

"Club Celaya condena categóricamente los hechos de violencia ocurridos al término del partido ante Racing de Veracruz. Lamentamos profundamente el fallecimiento de un integrante de nuestro grupo de animación y nos solidarizamos con las personas lesionadas, así como con sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor".

El equipo de Celaya señaló que la directiva “estará personalmente presente acompañando a las personas hospitalizadas y sus familias, reafirmando el compromiso institucional de estar al lado de nuestra gente en estos momentos difíciles”.

Por su parte, la Liga Premier reafirmó su compromiso con la seguridad en los estadios, solicitando la colaboración total de las instituciones involucradas para facilitar las investigaciones de las autoridades locales. La liga fue enfática al señalar que se actuará con rigor para deslindar responsabilidades:

"Nuestra postura es y será siempre de cero tolerancia a la violencia. La Liga Premier asume con responsabilidad el actuar con firmeza".

La cronología de los sucesos

El saldo hasta la noche del sábado era una persona fallecida y múltiples aficionados hospitalizados con heridas de diversa gravedad, tras una serie de enfrentamientos que se gestaron desde el interior del inmueble y estallaron en las inmediaciones del recinto tras el silbatazo final.

Los primeros reportes señalaron que aficionados del conjunto visitante se vieron involucrados en altercados que provocaron daños materiales a las instalaciones de la Unidad Deportiva. Aunque el club local, Racing de Veracruz, aseguró que la seguridad privada contratada intentó contener a los grupos de animación, las medidas resultaron insuficientes para evitar la riña multitudinaria que se trasladó a las afueras del estadio una vez concluido el partido.

Ante la gravedad de la situación, la presidenta municipal de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, emitió un comunicado oficial confirmando el deceso y enviando sus condolencias a los deudos.

"Vamos a revisar el actuar del Club Racing en este incidente y si se cumplió con lo estipulado en el comodato, vamos a tomar las medidas pertinentes", sentenció la alcaldesa.