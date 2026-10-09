Liga MX: ¿Cuál será el equipo número 20 de la Primera División? 

El pasado 20 de agosto el balompié nacional cambió por completo y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el nuevo modelo deportivo con el que se regirá el futbol mexicano y uno de los puntos más importantes fue la abolición del ascenso deportivo.

Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, informó que tras la Asamblea de Dueños se tomó la decisión que el club que busque ingresar a la Primera División deberá de cumplir con ciertos criterios de certificación, tal como lo hizo el Atlante a inicios del 2026 y el plan es llegar a 20 clubes en la liga bajo este mecanismo y la convocatoria arrancaría a inicios del 2027 para poder llegar a la meta en 2030.

Leones Negros apunta a ser el equipo 19 en Liga MX

Luego del anuncio del nuevo estadio que la Universidad de Guadalajara compartirá con Atlas, comenzaron a surgir los rumores sobre el posible regreso del equipo tapatío al máximo circuito pese a que Alberto Castellanos, actual rector de la UdeG, negara los hechos.

Hay que recordar que en años anteriores el equipo de Leones Negros ya había cumplido con los famosos criterios de certificación que pedía la Liga MX para el ascenso, sin embargo, cuando todavía existía la posibilidad de ganar el boleto a Primera en la cancha, se quedaron a la orilla.

Los jugadores de Leones Negros protestaron de nuevo por la desaparición del ascenso en México Leones negros

Equipos de Expansión podrían ser el equipo 20 de la Liga MX

Actualmente varios equipos de la Liga de Expansión se unieron para recurrir de manera conjunta al TAS pidiendo el regreso del ascenso deportivo al futbol mexicano. Sin embargo, varios de esos equipos podrían ‘bajarse’ de la disputa colectiva si que la Liga MX les abre las puertas de la Primera División, tal y como sucedió con el Atlante.

Atlético Morelia

Luego de la desaparición de Monarcas para el nacimiento del Mazatlán —franquicia ya también extinta— el conjunto michoacano resurgió en la Liga de Expansión bajo el nombre y con el escudo del antiguo Atlético Morelia.

A pesar de dejar atrás la historia de la televisora y el mote de ‘Monarcas’, Morelia sigue siendo una de las plazas más futboleras del circuito de plata y eso en automático los pone en la conversación para subir de categoría.

Escudo del Atlético Morelia X: @C_A_Morelia

Cancún FC

La inversión extranjero llegó de manera importante a la península mexicana desde hace unos años y esa simple pero importante razón los pone en automático a Cancún FC como uno de los clubs que tienen grandes posibilidades de subir a Primera División.

La Liga MX no solo busca equipos con estadio, quiere franquicias con la inversión suficiente para ser estar al nivel y desde el 2021 a la fecha, Blue Crow Sports Group ha gastado al rededor de 10 y 12 millones de dólares en el equipo.

Cancún FC durante el Apertura 2026 de la Liga de Expansión

Piratas FC

Irónicamente, el equipo más con menos tiempo en Liga de Expansión es uno de los que más posibilidades tiene de ascender con este nuevo modelo deportivo del futbol mexicano y con apenas unos meses desde su fundación, Piratas FC podría dar el salto a la Liga MX.

A diferencia de los anteriores clubes ya mencionados, Piratas no se encuentra en la disputa colectiva en contra de la liga, es decir, tiene claro y acepta las condiciones que se requieren para ascender.

Aunado a esto el conjunto del puerto tiene también a su favor varios puntos que facilitarían su llegada al máximo circuito, empezando por un estadio que tiene un par de años de haber sido construido. Además, Veracruz es por excelencia una plaza futbolera en México, algo que le vendría muy bien a la Liga MX.