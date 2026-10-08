Liga MX buscará dos nuevos equipos para llegar a 20 clubes en 2030

La Liga MX buscará ampliar su número de participantes de 18 a 20 equipos mediante la incorporación de dos nuevas franquicias, un proceso que comenzaría a principios de 2027 con una convocatoria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y que se materializaría en 2030. Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos para acceder a las plazas.

De acuerdo con información de Pepe Hanan, los nuevos integrantes llegarán mediante la compra de franquicias y no a través del ascenso deportivo, una de las solicitudes de los clubes que actualmente compiten en la segunda categoría del futbol mexicano.

La convocatoria establecerá las condiciones para que los interesados puedan aspirar a uno de los dos lugares disponibles en la máxima división. Entre los criterios que podrían favorecer a los candidatos destaca la construcción de un nuevo estadio, aunque también se contemplarán otros requisitos para autorizar su incorporación.

La compra de franquicias será la vía de ingreso

El proceso previsto por la FMF contempla que los equipos interesados adquieran una de las dos nuevas franquicias que se integrarían a la Liga MX. De esta manera, la expansión del campeonato no dependería de los resultados deportivos obtenidos en la segunda categoría.

Según el reporte, contar con un proyecto para construir un estadio propio sería un factor favorable para los aspirantes. Sin embargo, esta condición no sería suficiente por sí sola, ya que la convocatoria incluiría otros criterios que deberán cumplir las organizaciones interesadas.

Los detalles completos de los requisitos todavía no aparecen en la información disponible. Por ahora, el punto central del proyecto es abrir el proceso de selección a principios de 2027 para definir qué equipos podrán ocupar los dos lugares adicionales.

La Liga MX busca nuevos equipos. Mexsport

Leones Negros apunta a convertirse en el equipo 19

Dentro de los posibles nuevos integrantes, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara aparecen como el equipo que ocuparía el lugar número 19, según la información difundida por Hanan.

El proyecto contempla un nuevo estadio mediante una iniciativa conjunta presentada con el Atlas. Esta propuesta colocaría al conjunto universitario en una posición favorable dentro del proceso, debido a que la construcción de un inmueble figura entre los aspectos que podrían beneficiar a los candidatos.

La información no identifica todavía al posible ocupante de la vigésima plaza ni detalla qué otras organizaciones buscarían participar en la convocatoria. Tampoco se han especificado los requisitos adicionales que deberán cubrir los aspirantes.

La FMF prevé abrir el proceso a principios de 2027, cuando se conocerán las condiciones para competir por las nuevas franquicias. A partir de esa convocatoria se definirá qué proyectos cumplen con los criterios para ampliar la Liga MX de 18 a 20 equipos.