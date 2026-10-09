Obed Vargas queda fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al Alavés

El mexicano Obed Vargas volvió a quedarse fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para el partido de este sábado frente al Deportivo Alavés, correspondiente a la Liga española. Pese a haber tenido actividad con la Selección Mexicana durante la reciente fecha FIFA, el mediocampista no fue incluido en la lista de 24 jugadores anunciada por el conjunto rojiblanco en sus redes sociales oficiales.

La ausencia de Obed Vargas vuelve a evidenciar las dificultades que ha enfrentado para ganarse un lugar en el equipo dirigido por Diego Simeone. El futbolista mexicano continúa sin sumar minutos en la temporada 2026-27 de la liga española, una situación que lo mantiene a la espera de una oportunidad para demostrar su capacidad en partidos oficiales.

Obed Vargas sigue sin tener minutos con Simeone

Aunque el mediocampista ha mantenido su actividad futbolística y recientemente participó con el combinado mexicano, su esfuerzo todavía no se ha traducido en oportunidades con el Atlético de Madrid.

Hace unas semanas, Diego Simeone elogió la manera en que Vargas trabaja durante los entrenamientos. Sin embargo, los comentarios positivos del entrenador no han sido suficientes para que el mexicano consiga minutos en la presente campaña.

La situación representa un reto para el jugador, quien busca consolidarse en uno de los equipos más competitivos del futbol europeo. Por ahora, el mexicano deberá continuar trabajando para convencer al cuerpo técnico y entrar en los planes del estratega argentino.

Cabe recordar que, antes del cierre del mercado de fichajes de verano, Obed Vargas estuvo en la órbita de varios equipos que contemplaban la posibilidad de incorporarlo a préstamo. No obstante, las negociaciones no se concretaron y el futbolista permaneció en el conjunto colchonero.

Obed Vargas entrega premio a Kang-in Lee pese a su ausencia

Aunque no fue considerado para el encuentro ante el Alavés, Obed Vargas sí apareció en un video publicado por el Atlético de Madrid en sus redes sociales.

En las imágenes, el mexicano entrega a su compañero Kang-in Lee el trofeo al mejor gol de agosto, un reconocimiento otorgado por LaLiga. Después de entregarle el galardón, ambos futbolistas se abrazan en un gesto de compañerismo.

Vargas se mostró sonriente durante el encuentro con el jugador surcoreano, una imagen que contrasta con su situación deportiva, marcada por la falta de oportunidades en el primer equipo.

Por ahora, el mediocampista mexicano tendrá que esperar para recibir el llamado de Diego Simeone y sumar sus primeros minutos oficiales de la temporada con el Atlético de Madrid. Mientras tanto, su objetivo será mantener el ritmo de trabajo y aprovechar cualquier oportunidad que se presente para comenzar a ganarse un lugar en la plantilla rojiblanca.