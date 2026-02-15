Video viral: se rompe el espíritu olímpico en Milano-Cortina con pelea en el hockey olímpico entre Canadá y Francia

El espíritu olímpico quedó en entredicho el domingo durante el partido de hockey masculino entre Canadá y Francia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, luego de una pelea protagonizada por Tom Wilson y Pierre Crinon en los minutos finales de un duelo que ya estaba decidido.

Wilson soltó los guantes tras un golpe con el antebrazo a la cabeza de su compañero Nathan MacKinnon. El responsable fue Crinon, quien recibió una penalización menor de dos minutos y ofreció disculpas al delantero canadiense en el tercer período. La respuesta del extremo canadiense derivó en un intercambio de golpes que terminó con la expulsión automática de ambos jugadores.

No es la NHL

Las reglas internacionales del hockey castigan las peleas como mala conducta de partido, a diferencia de la NHL donde el castigo suele ser de cinco minutos. Por ello, Wilson y Crinon abandonaron el hielo antes del final.

Canadá, uno de los grandes favoritos al oro, ganó 10-2 con autoridad. Wilson aportó un gol y una asistencia, completando además lo que en el hockey se conoce como el “hat-trick de Gordie Howe”, una anotación, una asistencia y una pelea.

Transmisión causa furia entre los fans

La pelea generó polémica adicional por fallas en la señal de streaming de NBC, cuyo servicio Peacock interrumpió la transmisión con anuncios en medio de la acción. Cuando la señal regresó, Wilson ya patinaba rumbo al área de castigo tras el altercado, por lo que muchos aficionados solo pudieron ver una repetición breve.

El incidente alimentó críticas en redes sociales, tanto por la pelea como por la interrupción del servicio. En el hielo, el episodio recordó la dureza que a veces acompaña a los torneos internacionales, aunque el reglamento olímpico busca erradicar los combates.

Wilson, de 31 años y figura de los Washington Capitals, fue elegido por Canadá por su físico y capacidad para recuperar discos, además de su producción ofensiva en Norteamérica. El extremo no participó en el torneo de 4 Naciones del año pasado, cuando hubo 3 peleas en los primeros 9 segundos del debut canadiense ante Estados Unidos.

El choque con Francia no cambió el rumbo del torneo para Canadá, pero sí dejó una imagen incómoda en una competencia que presume el juego limpio como bandera. El hockey olímpico siguió su curso con la expectativa de que el altercado quede como una excepción en un certamen que busca celebrar el talento sin violencia.