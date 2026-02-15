Una de las imágenes del fin de semana en el deporte, específicamente en el futbol, será la de la cancha del Blundell Park, estadio de Inglaterra en donde Grimsby Town recibió a Wolverhampton durante la FA Cup... y algunos en México se quejaban del Cuauhtémoc.

De cara al partido correspondiente a la Cuarta Ronda de FA Cup, Grimsby Town intentaría dar la sorpresa ante Wolverhampton, que si bien es último de la Premier League y se encuentra destinado al descenso, arrancaba como favorito para imponerse como visitante.

Fue así que la cancha del Blundell Park recibió a ambos conjuntos, sin embargo, las intensas lluvias en el este de Inglaterra acabaron por completo con la cancha, misma que recibió decenas de críticas por parte de jugadores, prensa y aficionados ingleses.

Priorizando los trazos largos y el juego aéreo, fue Santiago Bueno quien descifró el laberinto en el que se encontraban los 22 jugadores dentro del terreno de juego para anotar el 0-1 definitivo y darle a Wolverhampton su boleto a la siguiente ronda de la FA Cup, donde esperan rival.

Además, uno de los puntos más llamativos de este partido fue el mensaje de la Directiva de Grimsby Town, pidiéndole a sus aficionados que -pasara lo que pasara- no invadieran el terreno de juego una vez finalizado el partido, ya que el año podría ser letal de cara a los siguientes compromisos.

Estas son las mejores imágenes que quedaron del partido entre Grimsby Town y Wolverhampton:

Buscan dejar en las mejores condiciones posibles el Blundell Park para el Grimsby Town Vs Wolverhampton Reuters

Jugadores reconocen el terreno de juego del Blundell Park previo al partido. Reuters

El portero Jackson Smith calienta previo al partido. Reuters

El balón flota en el lodo del Blundell Park previo al Grimsby Town Vs Wolverhampton. Reuters

Charles Vernam se lesiona en el partido correspondiente a la FA Cup. AFP

Adam Armstrong y Harvey Rodgers pelean por el balón dentro del área. Reuters

Jaze Kabia se lamenta gol perdido en la FA Cup con Grimsby Town. AFP

Santiago Bueno es el anotador del gol para el pase de Wolverhampton en FA Cup. Reuters

Charles Vernam cobra tiro de esquina lleno de lodo. AFP

Santiago Bueno celebra el triunfo de Wolverhampton que los mete en la Quinta Ronda de la FA Cup. Reuters

BFG