Chivas Vs América EN VIVO: Jornada 6, Clausura 2026 de Liga MX

Este 14 de febrero, Chivas enfrenta al América en partido correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX; sigue EN VIVO los detalles

Por: Bernardo Ferreira

Chivas marcha con paso perfecto previo a recibir al América en el Clausura 2026 de Liga MX.Mexsport
Chivas
--
América
POR COMENZAR...
-Ya calientan

Los protagonistas en el terreno de juego

-¡¡¡Alineaciones confirmadas!!!

Así salen Chivas y América para el Clásico Nacional

Alineación de América: Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Isaías Violante, Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Henry Martin.

-Chivas marcha con paso perfecto

Y es líder del Clausura 2026 con 15 puntos, América es 9º con 8 unidades

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del Clásico Nacional!!!

Este 14 de febrero, se engalana la cancha del Estadio Akron

