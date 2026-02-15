Exjugador del Arsenal se hunde en problemas legales: Thomas Partey enfrenta cargos de abuso sexual

El panorama judicial para uno de los mediocampistas africanos más reconocidos de la última década se oscureció considerablemente en las últimas horas. El futbolista ghanés Thomas Partey, quien actualmente defiende los colores del Villarreal en la liga española tras un paso mediático por la Premier League, recibió una nueva notificación por parte de la justicia británica. Las autoridades le imputaron dos cargos adicionales de abuso sexual, lo que agravó su situación legal de cara a los procesos que ya enfrentaba en los tribunales de Inglaterra.

La noticia sacudió al mundo del futbol internacional, pues Partey ya cargaba con un historial de acusaciones graves. Lejos de resolverse, su caso acumuló más denuncias que complican su defensa y ponen en entredicho su futuro profesional y personal. La policía metropolitana confirmó que estas nuevas imputaciones responden a una investigación en curso que busca esclarecer los hechos presuntamente cometidos por el exjugador del Atlético de Madrid.

UNA ACUMULACIÓN DE DENUNCIAS EN SU CONTRA

El centrocampista de 32 años deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 13 de marzo para responder por estos nuevos señalamientos. Según los reportes oficiales, los cargos recientes se relacionan con una presunta víctima y sucesos que ocurrieron en 2020. Sin embargo, la parte acusadora presentó la denuncia formal ante las autoridades apenas en agosto de 2025, lo que detonó esta nueva fase de la investigación.

Thomas Partey jugando con el Villarreal en Champions. REUTERS

Estas dos nuevas acusaciones no llegaron solas; se sumaron a un expediente que ya era voluminoso y preocupante. En septiembre pasado, Thomas Partey compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark, donde se declaró no culpable de otros cinco cargos de violación presuntamente cometidos contra dos mujeres distintas, además de un cargo extra por agresión sexual contra una cuarta mujer.

Los delitos que se le imputaron anteriormente supuestamente tuvieron lugar entre 2021 y 2022, periodo en el que el ghanés fungía como una de las estrellas principales del Arsenal en Londres. La suma de todas estas denuncias dibuja un escenario legal sumamente complejo, donde múltiples testimonios apuntan hacia conductas delictivas de índole sexual por parte del atleta.

FECHA DEFINIDA PARA EL JUICIO Y SU ACTUALIDAD DEPORTIVA

Mientras las nuevas imputaciones siguen su curso administrativo, la justicia británica ya marcó en el calendario el día clave para el jugador. El juicio por las primeras acusaciones (las de 2021 y 2022) quedó programado para iniciar el próximo 2 de noviembre en el mismo tribunal donde el jugador presentó su declaración de inocencia meses atrás. Será en esa fecha cuando se determinen las responsabilidades penales sobre los primeros cargos.

Thomas Partey jugando contra el Real Madrid. REUTERS

En el ámbito deportivo, la carrera de Thomas Partey continuó a pesar de la tormenta mediática y legal. El mediocampista, quien vistió la camiseta de la Selección de Ghana en más de 50 ocasiones, llegó al Arsenal en 2020 procedente del cuadro colchonero en una operación que rondó los 45 millones de libras, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de aquel mercado.

Sin embargo, tras finalizar su vínculo con los Gunners en junio del año pasado y en medio de las investigaciones, Partey mudó su residencia a España para integrarse a las filas del Villarreal. Ahora, el "Submarino Amarillo" observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, pues su jugador deberá viajar a Londres en marzo y noviembre para enfrentar a la justicia, situaciones que indudablemente afectarán su disponibilidad y concentración en el terreno de juego.