Boletos para el Repechaje del Mundial 2026 se venderán desde $200

El Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 se disputará en el mes de marzo en los estadios de Guadalajara y Monterrey, encuentros en los que los aficionados podrán pagar desde $200 pesos mexicanos para estar presentes en los compromisos que definirán el futuro de naciones enteras.

Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia, Jamaica, Congo e Irak son 6 países que buscan los últimos 2 boletos para el Mundial 2026, mismos que estarán haciendo su aparición a finales del mes de marzo para definir su destino.

Antes de que FIFA de a conocer de manera oficial el costo de cada una de las entradas para los partidos a disputarse en Guadalajara y Monterrey, la Federación Boliviana de Futbol se encargó de adelantar a sus seguidores que los precios de los boletos irán desde los $200 pesos mexicanos.

Además, para el proceso de venta, se confirmó que los boletos únicamente se podrán adquirir de manera oficial a través de la página de la FIFA, buscando evitar la reventa o el fraude:

"La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por FIFA, garantizando un proceso seguro, transparente y sin intermediarios”, mencionó la Federación de Bolivia mediante un comunicado en redes sociales..

Partidos de Repechaje FIFA para el Mundial 2026

Un total de 4 partidos se jugarán en un lapso de 5 días en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, dando a conocer los últimos 2 cupos disponibles para la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Estos son los partidos, días, horarios y sedes para los compromisos previamente mencionados:

1. Bolivia Vs Surinam / 26 de marzo, 17:00 horas - Estadio BBVA

2. Nueva Caledonia Vs Jamaica / 26 de marzo, 20:00 horas - Estadio Akron

3. Congo Vs Ganador juego 1 / 31 de marzo, 14:00 horas - Estadio BBVA.

4. Irak Vs Ganador juego 2 / 31 de marzo, 20:00 horas - Estadio Akron.

BFG