Liga MX: Designaciones arbitrales para la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026
De cara la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, la Comisión de Árbitros ya designo a los silbantes para cada encuentro
Mañana arranca la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras el cierre de la fase regular, ocho equipos (Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca) se enfrentan en Cuartos de Final a Ida y vuelta en busca de un boleto a Semifinales.
César Ramos al León vs Azul
La Comisión de Árbitros sabe que los partidos de Ida serán bastante complicados y muy disputados, por ello, no quiere sorpresas y mandó desde el inicio a sus grandes árbitros centrales de la temporada.
Para el partido en el Nemesio Díez entre los Diablos y los Rojinegros, el encargado de impartir justicia será Guillermo Pacheco Larios, un árbitro que da mucho flujo al juego.
En el encuentro de la Sultana del Norte, Matías Almeyda se medirá ante el América para buscar ganarle y eliminarlo por primera vez, por ello, Víctor Alfonso Cáceres será el central en ese encuentro.
Fernando Hernández estará disponible para el Pachuca vs Chivas en el Estadio Hidalgo y finalmente, para el cierre de la Ida, César Arturo Ramos será el encargado de pitar el León vs Cruz Azul.
Con los horarios definidos y los equipos listos, el inicio de la Liguilla del Apertura 2026 será fantástico, esperando que los favoritos cumplan y avancen de ronda.
Los árbitros para la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026
TOLUCA VS ATLAS
- Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro Central
- Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Asistente Uno
- Daniel Gabriel Martínez Mendez
- Asistente Dos
- Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
- Cuarto Árbitro
- Mario Terrazas Chávez
- VAR
RAYADOS VS AMÉRICA
- Víctor Alfonso Cáceres Hernández
- Árbitro Central
- José Ibrahim Martínez Chavarría
- Asistente Uno
- Enríque Isaac Bustos Díaz
- Asistente Dos
- Maximiliano Quintero Hernández
- Cuarto Árbitro
- Jorge Abraham Camacho Peregrina
- VAR
PACHUCA VS CHIVAS
- Fernando Hernández Gómez
- Árbitro Central
- Karen Janett Díaz Medina
- Asistente Uno
- Jesús Lorenzo Soto Dávila
- Asistente Dos
- Katia Itzel García Mendoza
- Cuarto Árbitro
- Erick Yair Miranda Galindo
- VAR
LEÓN VS CRUZ AZUL
- César Arturo Ramos Palazuelos
- Árbitro Central
- Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Asistente Uno
- Oscar Yahir Barriga Castro
- Asistente Dos
- Jesus Rafael Lopez Valle
- Cuarto Árbitro
- Oscar Macías Romo
- VAR