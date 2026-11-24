Mañana arranca la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras el cierre de la fase regular, ocho equipos (Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca) se enfrentan en Cuartos de Final a Ida y vuelta en busca de un boleto a Semifinales.

César Ramos al León vs Azul

La Comisión de Árbitros sabe que los partidos de Ida serán bastante complicados y muy disputados, por ello, no quiere sorpresas y mandó desde el inicio a sus grandes árbitros centrales de la temporada.

Para el partido en el Nemesio Díez entre los Diablos y los Rojinegros, el encargado de impartir justicia será Guillermo Pacheco Larios, un árbitro que da mucho flujo al juego.

En el encuentro de la Sultana del Norte, Matías Almeyda se medirá ante el América para buscar ganarle y eliminarlo por primera vez, por ello, Víctor Alfonso Cáceres será el central en ese encuentro.

Fernando Hernández estará disponible para el Pachuca vs Chivas en el Estadio Hidalgo y finalmente, para el cierre de la Ida, César Arturo Ramos será el encargado de pitar el León vs Cruz Azul.

Con los horarios definidos y los equipos listos, el inicio de la Liguilla del Apertura 2026 será fantástico, esperando que los favoritos cumplan y avancen de ronda.

Los árbitros para la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

TOLUCA VS ATLAS

Guillermo Pacheco Larios

Guillermo Pacheco Larios Árbitro Central

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Asistente Uno

Daniel Gabriel Martínez Mendez

Asistente Dos

Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Cuarto Árbitro

Mario Terrazas Chávez

VAR

RAYADOS VS AMÉRICA

Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Víctor Alfonso Cáceres Hernández Árbitro Central

José Ibrahim Martínez Chavarría

Asistente Uno

Enríque Isaac Bustos Díaz

Asistente Dos

Maximiliano Quintero Hernández

Cuarto Árbitro

Jorge Abraham Camacho Peregrina

VAR

PACHUCA VS CHIVAS

Fernando Hernández Gómez

Fernando Hernández Gómez Árbitro Central

Karen Janett Díaz Medina

Asistente Uno

Jesús Lorenzo Soto Dávila

Asistente Dos

Katia Itzel García Mendoza

Cuarto Árbitro

Erick Yair Miranda Galindo

VAR

LEÓN VS CRUZ AZUL