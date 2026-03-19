Las 'licuachelas' llegan a Dodger Stadium: la apuesta viral para la temporada 2026 de la MLB

El 26 de marzo no sólo marcará el inicio de una nueva temporada para los Dodgers, también abrirá una postal distinta en el consumo dentro del estadio, una donde el espectáculo ya no se limita al diamante y encuentra en las manos del aficionado un nuevo protagonista que mezcla cultura popular, redes sociales y una estética que nació lejos de Los Ángeles. Mientras la franquicia recibe a Arizona en el Opening Day, el foco se divide entre el rendimiento deportivo y una tendencia que se filtra desde la calle hasta uno de los escenarios más icónicos del beisbol.

En el terreno, la narrativa mantiene su peso específico con la presencia de figuras que sostienen la ambición de campeonato, desde la irrupción de Kyle Tucker hasta la consolidación de nombres que ya forman parte del ADN reciente del equipo como Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Mookie Betts, piezas que convierten cada turno al bat en un evento por sí mismo y que explican por qué los Dodgers siguen orbitando en la conversación de favoritos.

Espectáculo en las gradas

Pero fuera del campo, en ese espacio donde conviven tradición y espectáculo, comienza a tomar forma otra historia que dialoga directamente con lo que ha ocurrido en México en los últimos años, donde las licuachelas pasaron de ser una curiosidad a convertirse en fenómeno digital. Aquellas bebidas servidas en vasos de licuadora, cargadas de cerveza, limón, chamoy, salsas y coronadas con dulces o botanas, encontraron su fuerza en lo visual, en esa necesidad contemporánea de fotografiar antes de probar, de compartir antes de consumir, y desde ahí mutaron hacia versiones cada vez más exageradas, desde las llamadas rotoschelas hasta recipientes que imitaban tinacos o garrafones.

Ese mismo impulso creativo es el que ahora encuentra eco en el Dodger Stadium, donde la organización, a través de Levy Restaurants, decidió introducir una bebida que, sin llamarse licuachela, respira bajo la misma lógica, una margarita de sandía y habanero servida en un vaso con forma de dispensador de agua que remite de inmediato a esas versiones mexicanas que apostaron por el tamaño, el diseño y el impacto visual como su principal carta de presentación.

La bebida combina tequila con jugo de lima fresco y una mezcla de sandía con habanero que juega con el contraste entre lo dulce y lo picante, servida sobre hielo y con un borde escarchado con Tajín que termina de cerrar el guiño cultural, en una propuesta que no busca discreción sino presencia, que no pretende pasar desapercibida sino convertirse en parte de la experiencia colectiva del estadio.

Inspiración en México

No llega sola, forma parte de un menú que también apuesta por la mezcla de influencias con opciones como el taco de médula ósea con cochinita pibil.

Los Dodgers tendrán un táco de médula al estilo pibil. Redes sociales

En ese cruce de caminos entre deporte, cultura y redes sociales, la llamada “garrafachela” encuentra el escenario perfecto para amplificar su alcance, porque así como las licuachelas dominaron la conversación digital en México, esta versión angelina tiene todos los elementos para replicar el fenómeno, desde su diseño hasta su carga simbólica, en una ciudad donde lo latino no solo es presencia sino identidad.