Shohei Ohtani brilla en su regreso al montículo con Dodgers y obliga a redefinir la rotación

La evolución de Shohei Ohtani empieza a mover piezas dentro de los Dodgers incluso antes del Opening Day de la temporada 2026. Su progreso en el montículo no sólo es una buena noticia médica, también abre un abanico táctico que el equipo tendrá que resolver.

Diría que cinco entradas es un tiempo justo para su primera salida”, explicó Dave Roberts. “Si nos fijamos en el año pasado, una entrada. Ese sería el objetivo. Pero una vez que empiece la temporada, hay que ver cómo se siente, cómo se ve su repertorio y cómo lanza la pelota”.

No se trata sólo de cuánto puede lanzar Ohtani, sino de cómo responde su brazo en condiciones reales de juego. Esa diferencia define la construcción del roster.

Brilla en el montículo

Este jueves, en el regreso de Ohtani al Spring Training en Arizona luego de su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, subió al montículo para enfrentar a la alineación de los Giants de San Francisco. Ohtani lanzó cuatro innings y un tercio en los que sólo aceptó un hit y recetó cuatro ponches.

La demostración de calidad de Ohtani, ha hecho que Dave Roberts piense cómo utilizar al unicornio.

Si el japonés abre la temporada con salidas limitadas, los Dodgers tendrían que respaldarlo con un uso intensivo del bullpen. Eso implicaría cargar desde el inicio a los relevistas, en un calendario que suele exigir profundidad desde la primera semana.

En ese escenario, la flexibilidad sería obligatoria. Brazo tras brazo para cubrir entradas que normalmente recaerían en un abridor consolidado. Un ajuste que puede comprometer frescura a mediano plazo si no se administra con cuidado.

Pero hay otra ruta. Si Ohtani logra extender su carga hasta esas cinco entradas que plantea Roberts, el equipo podría sostener una rotación más tradicional de cinco abridores. Eso daría estabilidad y permitiría dosificar mejor al relevo.

La decisión define no sólo el arranque de temporada, también el ritmo de trabajo de todo el cuerpo de pitcheo.

Incluso aparece una tercera variable. Los Dodgers podrían iniciar con cinco abridores y, conforme avance el calendario o se acumulen juegos sin descanso, introducir un sexto brazo. Una práctica cada vez más común para proteger cargas de trabajo en temporadas largas.

Todo gira alrededor de una incógnita que todavía no tiene respuesta definitiva. Cuánto puede ofrecer Ohtani desde el primer día.