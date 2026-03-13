¿Cuánto vale tu equipo favorito de la MLB? Se revelan las nuevas estimaciones de 2026

Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que muchas voces de la industria del deporte ya le tenían preparada la fosa al beisbol. Decían que era lento, que sus tradiciones lo asfixiaban y que las nuevas generaciones no tenían paciencia para nueve entradas de contemplación. Se equivocaron. Hoy, las Grandes Ligas no sólo están vivas, sino que son más ricas que nunca.

Un reciente informe de la cadena CNBC ha puesto cifras a esta resurrección. El valor promedio de una franquicia de la MLB ha escalado hasta los 2.95 mil millones de dólares, un salto del 13 por ciento en apenas un año. ¿La clave? Una mezcla de adrenalina en el reglamento y el magnetismo de figuras que dispararon la popularidad del juego.

El club de los 9 mil millones y el fenómeno Ohtani

En la cima, sin sorpresas pero con una potencia envidiable, aparecen los Yankees de Nueva York. Los Bombarderos del Bronx se han convertido en la décima franquicia deportiva en el mundo en alcanzar un valor de 9 mil millones de dólares. Son la marca total, el estandarte que mira de tú a tú a gigantes como los Dallas Cowboys o los Golden State Warriors.

Sin embargo, en el retrovisor ya se siente el aliento de los Dodgers de Los Ángeles. Valuados en 8 mil millones, el equipo californiano es el que más terreno ha ganado gracias a una receta infalible: ganar dos Series Mundiales consecutivas y tener en sus filas a Shohei Ohtani. El fenómeno japonés no sólo batea y lanza; es una máquina de imprimir billetes. Gracias a él y al éxito deportivo, los Dodgers generaron ingresos por 950 millones de dólares la temporada pasada, superando incluso la recaudación de los propios Yankees.

El bicampeonato conseguido por la organización californiana ha redituado en las arcas de los propietarios. Los grandes cheques que entregan a los peloteros para unirse a sus filas, ha sido una inversión que ha pagado con creces.

San Diego y el nuevo récord en puerta

Pero si hablamos de sorpresas financieras, hay que poner el ojo en el sur de California. Los Padres de San Diego han visto crecer su valor un impresionante 48 por ciento situándose en los 3.1 mil millones de dólares. Con el equipo actualmente en venta, los banqueros deportivos anticipan que el precio final destrozará el récord de 2.4 mil millones que se pagó por los Mets en 2020.

San Diego ha demostrado que no necesitas a la NFL o a la NBA en tu ciudad si sabes transformar tu estadio, el Petco Park, en un centro de entretenimiento que funciona los 365 días del año, desde rodeos hasta convenciones de cómics.Reglas nuevas, negocios nuevos

Este crecimiento no es obra de la casualidad. La MLB entendió que debía evolucionar. La disminución del tiempo de los encuentros y la búsqueda de un juego más explosivo han devuelto el interés de los patrocinadores y, lo más importante, de la audiencia.

Equipos como los Athletics, con su futura mudanza a Las Vegas en 2028, ya proyectan ingresos superiores a los 500 millones de dólares en su primera temporada en el desierto. Incluso franquicias como los Tigers de Detroit han capitalizado su regreso a la postemporada con un aumento del 30% en la asistencia a su estadio.

Aunque la rentabilidad operativa todavía está lejos de los márgenes que manejan la NFL o la NBA, el beisbol ha demostrado que su activo más valioso es su capacidad de reinventarse sin perder la mística. Hoy, ser dueño de un equipo de Grandes Ligas es mucho más que un pasatiempo de millonarios; es entrar en la élite absoluta de la economía global del deporte

VALORES MLB 2026 (MDD)

Dinero en millones de dólares

New York Yankees: 9,000 (+13%)

Los Angeles Dodgers: 8,000 (+38%)

San Diego Padres: 3,100 (+48%)

Boston Red Sox: 2,900 (+11%)