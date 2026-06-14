Lewis Hamilton cumple su sueño de ganar con Ferrari; se declara listo para luchar por el título

A Lewis Hamilton le tomó 31 carreras estrenarse como ganador de Fórmula 1 con los colores de Ferrari, por lo que la victoria de este domingo en Barcelona es una de las más especiales en su trayectoria.

Gracias a una estrategia de tres detenciones en pits y un periodo de Auto de Seguridad Virtual provocado por el abandono de Fernando Alonso, el británico superó a los pilotos de Mercedes para obtener su primer triunfo en carreras dominicales en casi dos años, extendiendo el récord histórico del Gran Circo a 106.

Por ello, después de un año y medio de frustraciones, la emoción dentro de la casa italiana fue más que visible desde que Hamilton se bajó de su auto hasta el final de la ceremonia de podio, ya que finalmente cumplió el sueño de ganar con el equipo más famoso de la categoría y del cual mucha expectativa se generó desde el comienzo.

Todas son especiales a su manera, pero ésta es distinta”, comentó Hamilton.

Cuando era más joven, veía a Ferrari tener tanto éxito por televisión, y desde que corro aquí, miraba las pantallas y me preguntaba cómo sería ganar con ese auto, y por fin lo he conseguido”.

Todos han trabajado muchísimo para lograrlo, y todos se lo merecen de verdad, así que estoy eternamente agradecido, y espero que éste sea sólo el primero de muchos triunfos”.

Y es que, a pesar de ganar la carrera Sprint en China en su segundo fin de semana con la agrupación de Maranello, Hamilton tuvo que atravesar un 2025 complicado por la falta de competitividad de su monoplaza y las constantes derrotas a nivel interno por parte de Charles Leclerc. El año pasado fue el primero en su trayectoria en el que no subió a ningún podio en carreras dominicales.

Dudas a nivel interno e incontables rumores sobre un posible retiro de la Fórmula 1 rondaron alrededor de Hamilton, pero un cambio radical en su preparación, que incluyó dejar el simulador del equipo, fueron clave para hacer una transición sólida al nuevo paquete técnico de la categoría.

El resultado ha contrastado mucho con el del año pasado, ya que ahora Hamilton es quien tiene la hegemonía interna sobre Leclerc, es quien suma podios de forma consistente y, a partir de Montmeló, entrega victorias, signo inequívoco del respaldo de Fred Vasseur y la directiva de Ferrari.

Empecé con un sueño el año pasado, algo que parecía casi imposible en aquel entonces, pero nunca perdimos la esperanza y el equipo me apoyó muchísimo. Hicimos muchos cambios y muchas mejoras”, afirmó.

Además, tengo la mejor afición que un deportista podría desear. Así que, gracias. Gracias a todos."

Hamilton se consolida como sublíder de la Fórmula 1 Pirelli Motorsport

Hamilton: La batalla por el título “no ha terminado”

Hamilton no sólo se mantiene como sublíder de la Fórmula 1, sino que está ahora a 41 puntos del líder Kimi Antonelli, quien sufrió su primer abandono del año.

Aunque en esta ocasión hubo muchas variables que se alinearon a su favor, el siete veces campeón mundial promete trabajar para seguir apretando la brecha ante sus ex compañeros de Mercedes.

Sin duda lo tomaré. Queda un largo camino por recorrer y, como pueden ver, ellos siguen teniendo un ritmo excelente”, dijo.