F1 2026: Campeonato de pilotos y equipos tras Barcelona, ¿dónde está Checo Pérez?

La carrera en Barcelona trajo una reducción en la ventaja que sostenía Andrea Kimi Antonelli en el campeonato luego de su primer abandono de la campaña, pero su compañero en Mercedes George Russell sigue sin acercarse dado que Lewis Hamilton y Ferrari saltaron a la segunda posición del campeonato.

En el campeonato de constructores, Ferrari redujo la diferencia contra Mercedes, aunque aún la marca alemana sigue con una cómoda ventaja.

Pérez aún busca sus primeros puntos del año Cadillac Formula 1 Team

Campeonato de Pilotos 2026

1 - Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 156

2 - Lewis Hamilton - Ferrari - 115

3 - George Russell - Mercedes - 106

4 - Charles Leclerc - Ferrari - 75

5 - Lando Norris - McLaren - 73

6 - Oscar Piastri - McLaren - 68

7 - Max Verstappen - Red Bull - 55

8 - Pierre Gasly - Alpine F1 Team - 41

9 - Isack Hadjar - Red Bull - 34

10 - Liam Lawson - Racing Bulls - 26

11 - Franco Colapinto - Alpine F1 Team - 19

12 - Oliver Bearman - Haas F1 Team - 18

13 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 12

14 - Carlos Sainz - Williams - 6

15 - Alexander Albon - Williams - 5

16 - Esteban Ocon - Haas F1 Team - 3

17 - Gabriel Bortoleto - Audi - 2

18 - Fernando Alonso - Aston Martin - 1

19 - Nico Hülkenberg - Audi - 0

20 - Valtteri Bottas - Cadillac F1 Team - 0

21 - Sergio Pérez - Cadillac F1 Team - 0

22 - Lance Stroll - Aston Martin – 0

Campeonato de Equipos 2026

1 - Mercedes - 262

2 - Ferrari - 190

3 - McLaren - 141

4 - Red Bull - 89

5 - Alpine F1 Team - 60

6 - Racing Bulls - 38

7 - Haas F1 Team - 21

8 - Williams - 11

9 - Audi - 2

10 - Aston Martin - 1

11 - Cadillac F1 Team – 0

¿Cuál es la próxima carrera del campeonato?

La siguiente fecha es el Gran Premio de Austria que iniciará el 26 de junio y con la carrera disputándose el 28 de junio.