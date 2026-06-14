'Checo' Pérez tras Barcelona: “Tardaremos algunas carreras para mejorar nuestro ritmo”

Sergio Pérez reconoce que “pasarán algunas carreras” para poder mejorar el ritmo de competencia en el programa de Cadillac, luego de terminar al final del clasificador en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1.

El mexicano aprovechó la serie de abandonos durante la parte final de la jornada de este domingo al terminar en el lugar 14, siendo su mejor resultado oficial del año hasta este momento y siendo la sexta vez que ve la bandera a cuadros en la campaña.

Sin embargo, ‘Checo’ Pérez terminó a tres vueltas del ganador Lewis Hamilton, en una etapa en la que el Mundial ha dejado atrás las pistas callejeras y, al ingresar en territorio europeo, está iniciando una serie de visitas a pistas más convencionales, en las que el rendimiento de los autos se maximiza y el desarrollo se intensifica.

Por ello, la competencia en Barcelona se convirtió en otra carrera para acumular kilómetros, enfrentando un nivel alto en la degradación de neumáticos que, incluso, le hizo sacrificar su plan de calificación.

En general fue una carrera complicada, sabíamos que iba a ser así. Nos quedamos ahí, peleando hasta el final”, afirmó Pérez en la zona de medios.

Al principio del stint pudimos ser muy competitivos, pero cuando nos llega la degradación, es muy fuerte. Entendemos muy bien el por qué, lo cual es positivo”.

Creo que tardaremos algunas carreras para poder mejorar bastante nuestro ritmo de carrera; en general, creo que hemos maximizado lo que pudimos hacer el día de hoy”.

Pérez aún busca sus primeros puntos del año Cadillac Formula 1 Team

De cualquier modo, ‘Checo’ Pérez insistió en que la competencia fue otra de aprendizaje para Cadillac, confiando en que para la próxima fecha, a realizarse en Red Bull Ring, en Austria, tendrá un buen rendimiento, aprovechando las características de una pista de corta longitud.

Entre todo, el tapatío hizo el recordatorio de que hay que tener paciencia para que las mejoras en rendimiento tengan efecto.

Creo que el paquete que vamos a llevar para Austria sin duda nos puede acercar”, indicó.