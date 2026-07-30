Los próximos Mundiales entran en riesgo por la amenaza de la UEFA

La UEFA amenazó a la FIFA con boicotear los próximos Mundiales y competiciones del máximo organismo del futbol, si es que sigue con su plan de crear una sociedad comercial abierta a la inversión privada.

Las 55 federaciones que integran la UEFA coincidieron en la amenaza, pero ¿cuáles son los próximos Mundiales que restan en 2026?

México tendrá participación en los próximos Mundiales de futbol Reuters

LOS PRÓXIMOS MUNDIALES DE LA FIFA EN 2026

Mundial femenil Sub-20 , del 5 al 27 de septiembre de 2026.

, del 5 al 27 de septiembre de 2026. Mundial femenil Sub-17 , del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026.

, del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026. Mundial varonil Sub-17, del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

El próximo Mundial será el femenil Sub-20, cuyo país anfitrión es Polonia, que pertenece a la UEFA.

Por su parte, la Selección Mexicana tendrá participación en estos tres Mundiales que se tienen en 2026.

La FIFA tiene pensado crear la empresa filial FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).

“Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande sobre el fútbol haya sido concebida en secreto. No es una 'decisión democrática', sino una gobernanza mediante el miedo”, indicó la UEFA.

La FIFA puso como fecha límite el 19 de septiembre para que las federaciones se pronuncien sobre el proyecto. En África dieron entra para examinar la propuesta.