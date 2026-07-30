(EN VIVO) México vs Venezuela por el canal de youtube de Imagen TV

La Selección Mexicana Sub-23 debutará este jueves 30 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, partido que se podrá ver en nuestro país a través del canal de youtube de Imagen TV.

Hora: 2 de la tarde.

Estadio: Cibao, República Dominicana.

¿Dónde ver? Canal de youtube de Imagen TV.

México es el actual monarca del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Foto tomada de @miseleccionsubs

México se ubica en el Grupo A del futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde también están posicionadas las selecciones de Venezuela, República Dominicana y Guatemala.

El técnico Eduardo Arce tiene el objetivo de conseguir la octava medalla de oro en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, además, lograr el bicampeonato en la justa, algo que no se consigue desde 1938.

México es el máximo campeón de los Juegos Centroamericanos, con siete medallas de oro, seguido de Cuba con cinco, Colombia con tres.

LOS 23 CONVOCADOS POR MÉXICO PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE:

Porteros: E. Ochoa (Cruz Azul) y C. Camacho (Pachuca).

Defensas: J. Velázquez (Cruz Azul), S. Cervantes (Dorados), E. López (Juárez), C. Soldati (Chivas), D. Ochoa (Necaxa), R. Pachuca (Puebla).

Medios: O. Vázquez (Atlante), D. Valdéz (Cruz Azul), A. Castro (Cruz Azul), B. Parra (Querétaro), G. García (Chivas), J. Uribe (Chivas), I. Tello (Necaxa), M. Fava (Pachuca), B. Tellez (Tapatío).

Delanteros: J. Moxica (Atlante), M. Levy (Cruz Azul) y T. Jiménez (Santos).