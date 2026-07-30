Mexicanas siguen intratables; sin perder un set, van a semifinales del voleibol de playa

México continúa con paso firme en el torneo femenil de voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La dupla integrada por las sinaloenses Abril Flores y Susana Torres volvió a imponer condiciones en la arena al derrotar a las salvadoreñas Karla Tovar y Daniela Castillejos por parciales de 21-12 y 21-14, resultado que les aseguró un lugar en las semifinales sin haber perdido un solo set en toda la competencia.

Las mexicanas llegaron a los cuartos de final como una de las parejas más sólidas del torneo y lo confirmaron con una actuación dominante. Desde los primeros puntos controlaron el encuentro, aprovecharon su superioridad en la red y marcaron diferencias con un ataque efectivo que les permitió quedarse con el primer parcial por amplio margen.

En el segundo set, El Salvador intentó equilibrar las acciones, pero Flores y Torres respondieron con serenidad para mantener la ventaja y cerrar el compromiso por 21-14, sellando así una nueva victoria en sets corridos.

El dominio de la pareja tricolor no es casualidad. A lo largo del certamen han disputado cinco partidos y en todos han salido victoriosas sin necesidad de disputar un tercer set, una muestra de la consistencia que han mostrado desde el arranque del torneo.

Durante la fase de grupos, México superó consecutivamente a las duplas de Granada, Trinidad y Tobago, Honduras y Guatemala, resolviendo cada compromiso en dos parciales. Esa racha perfecta se extendió este jueves con el triunfo sobre las salvadoreñas para mantenerse invictas rumbo a la pelea por las medallas.

Duelo de invictas por el pase a la final

La prueba más complicada llegará en las semifinales. Abril Flores y Susana Torres se enfrentarán a la poderosa dupla de Cuba, integrada por Marcela Araya y Eugenia Ramírez, que también llega sin conocer la derrota.

Las cubanas han ganado 10 de los 11 sets que han disputado en el torneo, cediendo únicamente un parcial en todo su recorrido, por lo que el choque enfrentará a las dos parejas que mejor rendimiento han mostrado en Santo Domingo 2026.

El encuentro por el boleto a la gran final está programado para este viernes a las 08:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo y en el que México buscará mantener vivo su paso perfecto para acercarse a la disputa por la medalla de oro.