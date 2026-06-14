¡Finalmente! Lewis Hamilton gana en Barcelona para obtener primer triunfo con Ferrari

Lewis Hamilton finalmente logró su primera victoria en carreras dominicales en Fórmula 1 con Ferrari, al superar a los Mercedes en el Gran Premio de Barcelona 2026, mientras Sergio Pérez rescató el lugar 14.

El británico salió en segundo lugar y, pese a salir con neumáticos suaves, perdió más de tres segundos ante George Russell, quien arrancó con el compuesto medio. Por ello implementó la táctica en las detenciones de pits durante la jornada de este domingo: primero, al adelantar su ingreso inicial en la vuelta 11 para usar neumáticos duros y, de manera crucial, pasando por la zona de abastecimiento por segunda vez en el giro 27, ahora por medios.

La segunda detención fue diez giros antes que la de Russell, quien además tuvo que lidiar con la presión de Kimi Antonelli antes de su tercer cambio de neumáticos. Cuando ambos lo hicieron, en las vueltas 36 y 37, respectivamente, salieron con neumáticos duros, alrededor de 20 segundos detrás de Hamilton.

Sin embargo, un periodo de Auto de Seguridad Virtual causado por el abandono de Fernando Alonso le facilitó la vida a Hamilton, ya que le permitió detenerse en el giro 41 y, con el neumático duro, salir justo por delante de la dupla de Mercedes. Cuando regresó la condición de bandera verde, el heptacampeón mundial se escapó, para llegar casi 20 segundos adelante de su rival más cercano.

De este modo, Hamilton obtuvo su triunfo 106 en la Fórmula 1 y primero con la escudería Ferrari, con la cual compite desde el año pasado. Su más reciente victoria fue en Bélgica, en 2024, cuando heredó el primer puesto tras la descalificación a Russell. Además, redujo su desventaja a 41 puntos ante Antonelli en el Mundial.

Y es que, con un rebase apretado sobre Russell a seis giros de terminar, Antonelli había obtenido el segundo puesto; sin embargo, una vuelta más tarde, el italiano sufrió problemas mecánicos y abandonó, generando otro periodo de Auto de Seguridad Virtual.

Esto le permitió a Lando Norris subir al podio, llegando por delante de Max Verstappen y Oscar Piastri, los únicos en la vuelta del líder. La zona de puntos fue completada por Isack Hadjar, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Para la jornada de Alpine, fue una jornada de órdenes de equipo, aunque al final, ambos pilotos se anotaron puntos.

El otro gran perdedor de la competencia fue Charles Leclerc, ya que tuvo que retirarse en la parte final de la carrera después de sufrir despistes y tener mala fortuna en las estrategias.

Sergio ‘Checo’ Pérez cruzó la meta en la posición 14, en una competencia que se convirtió en una acumulación de más kilómetros para el programa de Cadillac. El mexicano concluyó a tres vueltas del ganador.

Además de Alonso, Alex Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Nico Hulkenberg abandonaron por problemas mecánicos.

La próxima fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1 será el domingo 28 de junio en Austria.