¡Messi se viste de blanco!

Lionel Messi cambió el tradicional rosa por el blanco para encabezar la presentación del tercer uniforme que utilizará el Inter Miami durante la temporada 2026 de la Major League Soccer. La revelación de la nueva indumentaria llegó apenas un día después de que el argentino se reincorporó a los entrenamientos del conjunto de Florida, tras disputar la Final de la Copa del Mundo con Argentina.

La nueva equipación forma parte de la colección Cénit, diseñada por Adidas e inspirada en el Nu Stadium, la nueva casa del club. El uniforme será estrenado este sábado, cuando Inter Miami reciba al Columbus Crew en la Jornada 19 de la MLS. Aunque el club no ha confirmado si Messi tendrá minutos, el argentino ya trabaja nuevamente con el plantel y podría reaparecer ese mismo encuentro o, en caso de ser preservado, hacerlo el 5 de agosto frente al Atlético de San Luis, dentro de la Leagues Cup.

El blanco aparece como el color principal de la camiseta y representa su regreso a los diseños del club después de cuatro años de ausencia. Inter Miami no utilizaba esta tonalidad como protagonista de uno de sus uniformes desde la temporada 2022.

La equipación cuenta además con detalles en rosa, menta y negro, los cuales aparecen en el cuello, las mangas y las tradicionales tres franjas de Adidas. El patrocinador principal fue colocado en color rosa, mientras que el escudo conserva sus tonalidades habituales.

De acuerdo con la explicación presentada por el club, el patrón que cubre la camiseta está inspirado en las líneas arquitectónicas de la cubierta del Nu Stadium, inmueble que se convirtió este año en el nuevo hogar de la franquicia. La colección busca representar el crecimiento del equipo y el inicio de una nueva etapa dentro de la MLS.

El nuevo hogar inspira la colección Cénit

Inter Miami inauguró el Nu Stadium el pasado 4 de abril, poniendo fin a una etapa de seis años en la que disputó sus encuentros como local en un estadio temporal de Fort Lauderdale.

La ceremonia fue encabezada por los hermanos José y Jorge Mas, propietarios del club, junto con David Beckham, socio fundador de la institución y uno de los principales impulsores del proyecto.

Para la presentación de la nueva camiseta, Adidas eligió nuevamente a Lionel Messi como la imagen principal de la campaña. El campeón del mundo aparece portando el uniforme completamente blanco, acompañado por detalles en rosa, menta y negro que mantienen la identidad visual del conjunto de Florida.

Con esta nueva equipación, Inter Miami buscará celebrar la apertura de su nuevo estadio y continuar una temporada en la que mantiene grandes aspiraciones tanto en la MLS como en la Leagues Cup, torneo que apunta a marcar el regreso oficial de Messi a las canchas tras su participación en el Mundial.