Lewis Hamilton insiste en no dejar la Fórmula 1 sin que antes haya una carrera en África

Lewis Hamilton ha renovado su interés por llevar a la Fórmula 1 a África en el futuro cercano, además de hacer un llamado a todos los pueblos del continente a recuperar sus territorios.

El británico, quien tiene raíces de esa región del planeta, ha abogado durante más de siete años para establecer un proyecto sólido que permita al continente regresar al calendario, aunque por el momento, las posibilidades para que haya un Gran Premio en el corto plazo son remotas.

Actualmente, el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, es el que tiene más posibilidades de entrara al calendario, dado que está atravesando por un proyecto de renovación para obtener la certificación Grado 1 de la FIA. El autódromo fue anfitrión del Gran Premio de Sudáfrica hasta 1993.

Hamilton ha insistido con los promotores correspondientes, tanto del circuito como de la Fórmula 1, para regresar a esa o a alguna plaza africana; de hecho, mencionó a Kenia y Ruanda, que en su momento levantó la mano para albergar una carrera del Gran Circo, como sedes potenciales.

He estado luchando tras bastidores para conseguir un Gran Premio, reuniéndome con las partes interesadas y preguntando: '¿Por qué no estamos en África? Hay uno en cada continente, ¿por qué no en África?;", expresó en la rueda de prensa de la FIA de este jueves en Australia.

No quiero dejar el deporte sin tener un Gran Premio ahí, sin poder competir ahí, así que los estoy persiguiendo. ¿Cuándo será? Están fijando ciertas fechas, y yo pienso: 'Rayos, se me está acabando el tiempo'.



Así que me quedaré aquí por un tiempo hasta que eso suceda, porque sería increíble, dado que soy mitad africano".

Hamilton, quien está iniciando su segunda temporada con Ferrari, destacó sus raíces africanas. Su padre, Anthony, es de descendencia afro-caribeña. Pero además, el siete veces campeón de la Fórmula 1 ha visibilizado problemas sociales durante los últimos años, siendo el movimiento "Black Lives Matter" uno de los más significativos.

Por ello, aprovechó el espacio de la conferencia de prensa para exhortar a revertir el poder "indebido" de algunos gobernantes coloniales sobre la región, sugiriendo que lo han hecho para apoderarse de los recursos naturales existentes.

Tengo raíces en diferentes lugares, como Togo y Benín. El año pasado visité Benín, Senegal y Nigeria. Es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de esa parte del mundo", dijo.

Creo que es la parte más hermosa del mundo, y no me gusta que el resto del mundo se apodere de tanto de ella y se apropie de ella, y nadie hable de ello".

Espero de verdad que quienes gobiernan esos diferentes países se unan y recuperen África. Eso es lo que quiero ver. Recuperarla de los franceses, de los españoles, de los portugueses y los británicos", finalizó.

Lewis Hamilton inicia en 2026 su vigésima temporada en la Fórmula 1, luego de un 2025 en el que por primera vez no obtuvo podios en carreras dominicales.