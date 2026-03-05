Alerta en Aston Martin; Lance Stroll ve su auto como una silla eléctrica

Las cosas en Aston Martin no andan bien a unas horas de que inicie el banderazo de salida del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula Uno. En la escudería están en modo alerta por las vibraciones en el motor que sufre el “AMR26”. Para Lance Stroll sería como una silla eléctrica.

"Supongo que es como ser electrocutado en la silla eléctrica. Te subes al coche y es una mi***. Hay que aceptarlo y trabajar para arreglarlo. No es nuestra filosofía señalar con el dedo”, dijo Lance Stroll, hijo del dueño del equipo, en declaraciones que publica Motorsport.

Adrian Newey reveló que Lance Stroll no puede dar más de 15 vueltas Reuters

Adrian Newey, ‘Team Principal’ de Aston Martin, reconoció que Lance Stroll opina que no puede dar más de 15 vueltas antes del límite, mientras cree que Fernando Alonso no puede dar más de 25 giros consecutivos sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos.

El Gran Premio de Australia 2026 está pactado para que los pilotos puedan dar 58 vueltas en el trazado de Albert Park, de 5.278 km.

La batería del AMR26 es el tema en el que se centran en Aston Martin Reuters

El ex de Red Bull se sinceró y afirmó que tendrán que limitar el número de vueltas en carrera hasta que detecten el origen de la vibración y la mejoren desde su origen.

La pretemporada para Aston Martin no ha sido la idónea. Han padecido problemas en el motor que les suministra Honda y en la batería, lo que propició que apenas hayan podido rodar en los test de Bahréin, aunque, al parecer, han encontrado una posible solución.

“Lo importante es entender que la batería es el elemento en el que nos hemos estado centrando porque es el elemento crítico. Sin revelar ningún detalle técnico, lo que hemos logrado este fin de semana se probó en el banco de pruebas durante el transcurso del fin de semana y llegamos a la solución que utilizaremos aquí en Melbourne", confirmó Newey.

LAS EXPECTATIVAS DE ASTON MARTIN PARA EL GP DE AUSTRALIA 2026 DE F1

Para el Gran Premio de Australia 2026 de la F1, Adrian Newey admitió que estarán un poco detrás de los líderes y quizás del quinto mejor equipo.

“Así que tenemos posibilidades de clasificarnos para la 'Q3' en cuanto a chasis. Obviamente, no es donde queremos estar, pero tenemos el potencial de estar en cabeza en algún momento de la temporada”, indicó.