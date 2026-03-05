Pedro Caixinha reventó a la Liga MX por su operación con los horarios 

Pedro Caixinha, entrenador de los Bravos de Juárez, no se guardó su molestia con la Liga MX y los responsables de fechas y horarios de los partidos. A pesar de que movieron cinco minutos el choque contra las Águilas del América, el estratega portugués dejó ver su malestar.

“Yo llegué aquí a México hace 12 años, es el único país, y he estado en varios, que te cambian. El partido estaba para las nueve de la 9:00 pm y luego 9:05 pm, si queremos un producto serio, se debe de tener seriedad en eso, imagínate un aficionado. Me voy y regreso (al futbol mexicano), las cosas están casi iguales. Contra Atlas pasó lo mismo, una alerta para lo que es una organización muy buena, pero estar constantemente cambiando los horarios de los partidos nunca lo vi”, expresó Caixinha tras la victoria sobre el América (1-2), en el estadio Ciudad de los Deportes.

El técnico de los Bravos vino por primer aves a México en 2013, con Santos Laguna. Después pasó por la dirección técnica del Cruz Azul, mientras que los Bravos es su tercer equipo mexicano que dirige.

Por otro lado, Pedro Caixinha fue solidario con el América y la lesión de Víctor Dávila: “En primer lugar quiero mandar abrazo y saludos, rápidas mejoras a Dávila, cuando esas cosas pasan, todos debemos apoyar”.

Sobre la victoria de los Bravos, Caixinha le dio un valor extra por tratarse del América tricampeón de André Jardine.

“Sabíamos bien lo que veníamos hacer acá, por detalles el club no ha hecho más puntos, veníamos reforzando eso con el equipo, la preparación en el partido, fue fundamental. El América, con esta grandeza, sabemos que puede estar no en buen momento, perdió con Tigres 4-1, pero tiene jerarquía, con el mejor entrenador creo de su historia, la manera en la que entendimos cómo parar al América, fue determinante.

“Los muchachos se activaron, sintieron que pueden competir, es rígido tácticamente, entendió el partido, el único error fue el gol del América, con esa calidad que también tenemos, el equipo puede hacer estas cosas; seguir adelante, el domingo vamos a jugar con el bicampeón, para mí, el mejor equipo de México, con un nivel de confianza superior, pasando arriba de todos los rivales, preparar bien el partido porque no va a ser nada fácil”.