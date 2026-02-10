El América terminó "pidiendo la hora" en Honduras, rectifica DT del Olimpia 

Previo al ajuste de cuenta sobre la cancha entre América y Olimpia, en la vuelta de la primera fase de la Concacaf Champions Cup, el estratega del conjunto hondureño Eduardo Espinel rectificó su crítica hacia los mexicanos y su cierre en el partido de ida.

“Con respecto a la declaración, no fue tan así, dije que habíamos sometido al rival, a un equipo grande que terminó pidiendo la hora”, expresó el técnico.

Después de la ida, en las conclusiones del técnico de origen uruguayo estaba la acusación de que el América “hizo tiempo” para asegurar la victoria parcial de 1-2.

“Dije que no era normal que el América hiciera tiempo, no encontraba los caminos, pero fue mérito de los jugadores”, añadió Espinel antes de su último entrenamiento, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En la ida, las Águilas del América, bajo el mando del brasileño André Jardine, ganaron 1-2, con tantos de Víctor Dávila y de Ramon Juárez, mientras que el Olimpia encontró la anotación por conducto de Jorge Álvarez.

“Este partido será diferente, América saldrá a buscar el resultado, nosotros debemos imponer nuestra estrategia, es muy difícil, como fue allá en Honduras, pero debemos apostar ir al frente, no ser tímidos, este cuerpo técnico siempre apuesta a proponer, el rival te supera, es parte del juego, pero nosotros trataremos de imponernos, tenemos intención de hacerlo”, estimó el timonel charrúa.

Olimpia en el reconocimiento de cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Arribó a la CDMX con equipo completo. Christian Mendoza/ Excélsior

Aunque es consciente del favoritismo de las Águilas en la serie de Concachampions, Espinel confía en la experiencia de algunos elementos que ya han encarado eliminatorias ante las Águilas, como en el 2021 que ganaron la visita al Estadio Azteca (0-1).

“Hacer un trabajo parecido a nuestra casa, el tema es tener la iniciativa, poner nuestra estrategia más que la del rival. No nos basamos en un jugador, las individualidades se necesitan, pero priorizamos al grupo, creo que Jorge Benguché tuvo un nivel muy bueno, el portero fue figura, pero si hay algo que estamos convencidos es que debemos de funcionar colectivamente. Los cambios le ayudaron al América, nosotros intentaremos hacer nuestro futbol, a partir de ahí estar a la altura de la circunstancia, dar la vuelta a la llave, se puede.

“Cada que se enfrentan esta clase de partidos, me tocó en Copa Libertadores, Sudamericana, gracias a la Sudamericana estoy acá en Olimpia, uno aprovecha esa oportunidad, nosotros desde el punto de vista técnico, mandamos el mensaje de que hay una oportunidad, una mejora en lo profesional”.

De igual manera, Eduardo Espinel negó que los suyos se sientan subestimados o que los complejos de inferioridad imperen en su vestidor.

“América está para codearse con cualquiera de los equipos sudamericanos, no sólo por la calidad, por cómo gestionan, así, es un ejemplo, la gestión es importante, está a la altura de cualquiera de Brasil, Boca, River, Peñarol, Nacional.

“No están subestimando al Olimpia, por más que digan que puede ser goleado, mediáticamente pueden decir que le va a pasar por arriba a Olimpia, si vamos por lo racional no podríamos competir, hay muchas cosas, no es lo mismo el viaje de nosotros y el de América, están comprando jugadores de Brasil, se ponen muchas cosas sobre la mesa. Creemos que, con la experiencia que tenemos, que el futbol tiene cosas maravillosas”, remató previo al reconocimiento de cancha.