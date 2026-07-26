Norris destaca manejo rumbo a victoria en Hungría: “El auto era una maravilla de conducir”

Lando Norris aprovechó la serie de circunstancias que le ayudaron a ganar el Gran Premio de Hungría y espera que no sea la única que victoria que consiga en el Mundial 2026 de Fórmula 1.

El británico perdió el primer lugar ante su coequipero Oscar Piastri en la arrancada de este domingo, aunque a su vez se ayudó de la defensa de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, inhabilitándolos de aprovechar su juego extra de neumáticos suaves.

Pero mientras los McLaren se alejaron de sus rivales, y pese a tener momentos como una excursión de pista, Norris aprovechó su ritmo tras su segunda detención en pits, en el ecuador del recorrido, a lo cual se sumó el incidente entre Piastri y el rezagado de Carlos Sainz, para tomar el liderato rumbo a la última parte de la carrera.

Eventualmente, Piastri abandonaría por una falla en la caja de cambios, pero el campeón reinante de la serie destacó el hecho de poder pelear por el triunfo ante su coequipero, ayudándose de hacer stints largos, para regresar a lo más alto del podio.

No sé qué pasó, honestamente. Perdía adherencia atrás constantemente; tuve unos tres o cuatro latigazos fuertes. La sensación fue horrible”, describió Norris sobre su arranque.

Oscar hizo un buen trabajo al hacer el corte y adelantarme de nuevo. Creo que me abrí un poco y pisé la zona sucia; ahí se acabó la primera vuelta para mí. Pero estuve apretando al máximo para intentar forzarle a cometer un error o algo así”.

Probablemente hoy tuve uno de los mejores ritmos de mi carrera. El auto era una maravilla de conducir y me sentía muy seguro, así que fue una gran carrera”, continuó.

Estoy muy contento de haber vuelto y de ver el número uno de nuevo”.

Norris tiene doce victorias en la Fórmula 1 McLaren Racing

Norris, quien no ganaba desde Brasil, en noviembre pasado, espera tener una nueva oportunidad de luchar por la victoria tras las vacaciones de verano, en especial tras una primera mitad de año caracterizada por problemas de confiabilidad y un retraso en el desarrollo del McLaren MCL40.

Tras Hungría, permanece en quinto lugar en el Mundial de Pilotos, pero situándose a 41 del sublíder Lewis Hamilton y a 91 de Kimi Antonelli.

Sabemos que este circuito nos va bien; probablemente sea uno de los que mejor se adapta a nosotros en todo el año”, dijo.

“Quizás éste sea el mejor escenario posible por ahora, pero estoy convencido de que aún podemos ganar carreras”.