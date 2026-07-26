De promesa de la NFL a deportado por el ICE: el trágico destino de Daniel Adongo tras su paso por Colts

Lo que comenzó como una de las historias más llamativas de la NFL terminó más de una década después con una deportación, problemas de salud mental y una carrera que nunca logró despegar.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos confirmaron la deportación de Daniel Adongo, exlinebacker de los Colts de Indianápolis, quien abandonó el país el pasado 20 de junio tras una orden emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. El keniano, de 37 años, permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde hacía varios meses.

Según informó ICE, Adongo permaneció en Estados Unidos después de que expirara su visa en 2016, un año después de concluir su breve trayectoria en la NFL. La agencia señaló que fue detenido sin derecho a fianza bajo la Ley Laken Riley y lo calificó como un individuo "peligroso" debido a sus antecedentes judiciales.

Quienes violan la ley de inmigración son igualmente responsables, incluidos los ex atletas profesionales", afirmó Douglas Thompson, subdirector de la oficina de campo de ICE en Chicago, mediante un comunicado.

El organismo no precisó a qué país fue trasladado el exjugador tras su deportación.

¿Quién es Daniel Adongo?

La llegada de Adongo a la NFL llamó la atención de todo el deporte estadunidense. Originario de Kenia y formado como jugador de rugby, disputaba el Super Rugby en Sudáfrica cuando los Colts decidieron apostar por él en 2013 como parte del programa internacional de desarrollo de talento.

Lo extraordinario del caso era que nunca había jugado futbol americano ni siquiera había visto un partido completo antes de firmar con Indianápolis.

Durante meses, el cuerpo de entrenadores prácticamente le enseñó desde cero las reglas, las posiciones y la técnica del deporte. Su potencia física convenció a la franquicia de que podía convertirse en un proyecto a largo plazo.

Sin embargo, el experimento nunca dio resultados. En tres temporadas apenas participó en cinco encuentros oficiales y registró únicamente una jugada defensiva antes de ser despedido en diciembre de 2015. Durante su paso por la organización obtuvo ingresos cercanos a los 694 mil dólares.

Su salida coincidió con las primeras intervenciones policiales en su domicilio por presuntos incidentes de violencia doméstica. Aunque en aquellas ocasiones nunca se presentaron cargos, fue el inicio de una larga cadena de problemas legales.

Una década marcada por tribunales y problemas de salud

Después de abandonar la NFL, la situación personal de Adongo se deterioró.

De acuerdo con ICE, fue condenado en 2020 por un delito menor de daños a la propiedad, por el que recibió una sentencia de 364 días de cárcel. También enfrentó arrestos por intimidación, agresión y alteración del orden público, aunque esos casos terminaron siendo desestimados.

Los documentos judiciales revisados por The Indianapolis Star, integrante de la red de USA TODAY, revelan que en dos ocasiones los jueces lo declararon incompetente para enfrentar un juicio debido a su estado mental.

Uno de los informes médicos elaborados por el doctor Jason Jaronik señala que Adongo sufría un cuadro de psicosis aguda y plantea la posibilidad de que presentara una lesión cerebral traumática relacionada con su etapa como deportista de alto rendimiento.

Su madre, Betty Adongo, solicitó que fuera sometido a nuevas evaluaciones médicas, convencida de que el deterioro de su salud mental estaba vinculado a los golpes recibidos durante su carrera. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que permita confirmar esa relación en su caso.

La historia de Daniel Adongo, que comenzó como uno de los proyectos internacionales más llamativos de la NFL, terminó convertida en un caso que mezcla inmigración, salud mental y las dificultades que enfrentan algunos exdeportistas cuando su carrera concluye mucho antes de lo esperado.